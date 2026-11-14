Laporta: o sucesso do Barcelona não se mede por títulos, e é isto que diferencia Yamal de Messi

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Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que Lamine Yamal é um jogador genial que possui qualidades técnicas excepcionais, destacando que sua maturidade e compreensão do futebol em tão tenra idade o tornam um atleta ainda mais especial.

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O jornal holandês "De Telegraaf" publicou uma entrevista com Laporta, que está atualmente em Nova York para participar dos eventos da terceira edição da homenagem a Johan Cruyff, marcada para sábado na cidade americana.

Esse evento, que foi sediado pela cidade de Sitges em suas duas edições anteriores, coincide com a partida em homenagem à lenda do Ajax e do Barcelona, marcada para domingo no estádio Johan Cruyff Arena, com a participação de lendas dos dois clubes, em celebração aos dez anos da morte de Cruyff.

O amistoso em Amsterdã tem caráter beneficente, com a renda sendo revertida em favor da Fundação Barcelona e da Fundação Johan Cruyff.

Durante a entrevista, realizada pouco antes de sua viagem para Nova York, o presidente do Barcelona falou sobre os laços históricos entre os dois clubes, e também abordou a comparação que descreveu como inevitável entre Cruyff, Messi e Lamine Yamal.

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O presidente do Barcelona demonstrou grandes ambições em relação aos objetivos do clube, ao dizer: "No Barcelona, nossas ambições são sempre lutar por todos os títulos, e essas são expectativas profundamente enraizadas em nossa história e identidade. Nosso objetivo é permanecer na disputa até o último momento no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e na Copa do Rei".

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E completou: "No entanto, o sucesso não se mede apenas pelos títulos, pois a forma como jogamos também tem grande importância. Queremos uma equipe que reflita nossa identidade futebolística por meio de um futebol atraente, ofensivo e corajoso, para que nossos sócios e nossa torcida se sintam orgulhosos".

A comparação entre Messi, Cruyff e Yamal

Laporta apontou que o desenvolvimento dos jovens talentos e a continuidade na promoção de jogadores da academia La Masia representam dois critérios fundamentais para o sucesso do projeto do clube, citando os craques da equipe, o ex-jogador Lionel Messi e o atual Lamine Yamal, ambos formados na academia.

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Laporta considerou que a comparação entre Messi, Lamine Yamal e Johan Cruyff é algo inevitável, mas destacou que cada um deles tem sua particularidade e a época à qual pertence.

E prosseguiu: "Cada um deles é único em seu tipo e pertence a uma era diferente. Lionel deixou sua marca em toda uma geração, enquanto Johan mudou a história do futebol e do Barcelona".

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E acrescentou sobre Lamine Yamal: "Ele merece ter a oportunidade de escrever sua própria história e construir seu legado pessoal. É um gênio e um jogador extremamente excepcional, que possui um potencial técnico impressionante, criatividade e uma capacidade extraordinária de driblar e superar os adversários. E o que o torna ainda mais especial é sua maturidade e sua compreensão de jogo em uma idade tão precoce".

O presidente do Barcelona manifestou seu orgulho pelo surgimento de um jogador com esse potencial na academia La Masia, explicando que Yamal encarna os valores do clube, sua identidade e sua filosofia futebolística.

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E continuou: "Sentimos um orgulho enorme por um jogador do nível dele ter se formado na La Masia, e por ele representar os valores do Barcelona, sua identidade e sua filosofia futebolística. Nossa responsabilidade é protegê-lo e acompanhá-lo durante seu desenvolvimento, e proporcionar o ambiente esportivo adequado ao seu redor para que ele consiga aproveitar seu enorme potencial".

E encerrou sua fala sobre o jogador dizendo: "Como presidente do clube, sinto um grande orgulho de Lamine, tanto como jogador de futebol quanto como pessoa".