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Hussein Hamdy
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Laporta: o sucesso do Barcelona não se mede por títulos, e é isto que diferencia Yamal de Messi

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Joan Laporta, presidente do Barcelona, afirmou que Lamine Yamal é um jogador genial que possui qualidades técnicas excepcionais, destacando que sua maturidade e compreensão do futebol em tão tenra idade o tornam um atleta ainda mais especial.

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O jornal holandês "De Telegraaf" publicou uma entrevista com Laporta, que está atualmente em Nova York para participar dos eventos da terceira edição da homenagem a Johan Cruyff, marcada para sábado na cidade americana.

Esse evento, que foi sediado pela cidade de Sitges em suas duas edições anteriores, coincide com a partida em homenagem à lenda do Ajax e do Barcelona, marcada para domingo no estádio Johan Cruyff Arena, com a participação de lendas dos dois clubes, em celebração aos dez anos da morte de Cruyff.

O amistoso em Amsterdã tem caráter beneficente, com a renda sendo revertida em favor da Fundação Barcelona e da Fundação Johan Cruyff.

Durante a entrevista, realizada pouco antes de sua viagem para Nova York, o presidente do Barcelona falou sobre os laços históricos entre os dois clubes, e também abordou a comparação que descreveu como inevitável entre Cruyff, Messi e Lamine Yamal.

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O presidente do Barcelona demonstrou grandes ambições em relação aos objetivos do clube, ao dizer: "No Barcelona, nossas ambições são sempre lutar por todos os títulos, e essas são expectativas profundamente enraizadas em nossa história e identidade. Nosso objetivo é permanecer na disputa até o último momento no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e na Copa do Rei".

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E completou: "No entanto, o sucesso não se mede apenas pelos títulos, pois a forma como jogamos também tem grande importância. Queremos uma equipe que reflita nossa identidade futebolística por meio de um futebol atraente, ofensivo e corajoso, para que nossos sócios e nossa torcida se sintam orgulhosos".

A comparação entre Messi, Cruyff e Yamal

Laporta apontou que o desenvolvimento dos jovens talentos e a continuidade na promoção de jogadores da academia La Masia representam dois critérios fundamentais para o sucesso do projeto do clube, citando os craques da equipe, o ex-jogador Lionel Messi e o atual Lamine Yamal, ambos formados na academia.

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Laporta considerou que a comparação entre Messi, Lamine Yamal e Johan Cruyff é algo inevitável, mas destacou que cada um deles tem sua particularidade e a época à qual pertence.

E prosseguiu: "Cada um deles é único em seu tipo e pertence a uma era diferente. Lionel deixou sua marca em toda uma geração, enquanto Johan mudou a história do futebol e do Barcelona".

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E acrescentou sobre Lamine Yamal: "Ele merece ter a oportunidade de escrever sua própria história e construir seu legado pessoal. É um gênio e um jogador extremamente excepcional, que possui um potencial técnico impressionante, criatividade e uma capacidade extraordinária de driblar e superar os adversários. E o que o torna ainda mais especial é sua maturidade e sua compreensão de jogo em uma idade tão precoce".

O presidente do Barcelona manifestou seu orgulho pelo surgimento de um jogador com esse potencial na academia La Masia, explicando que Yamal encarna os valores do clube, sua identidade e sua filosofia futebolística.

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E continuou: "Sentimos um orgulho enorme por um jogador do nível dele ter se formado na La Masia, e por ele representar os valores do Barcelona, sua identidade e sua filosofia futebolística. Nossa responsabilidade é protegê-lo e acompanhá-lo durante seu desenvolvimento, e proporcionar o ambiente esportivo adequado ao seu redor para que ele consiga aproveitar seu enorme potencial".

E encerrou sua fala sobre o jogador dizendo: "Como presidente do clube, sinto um grande orgulho de Lamine, tanto como jogador de futebol quanto como pessoa".

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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