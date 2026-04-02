Laporta: O Real Madrid tem um interesse muito oculto no caso Negreira

Juan Laporta, recentemente eleito presidente do Barcelona, criticou a postura do Real Madrid em relação ao famoso caso “Negreira”, afirmando que a relação entre os dois clubes ficou gravemente abalada.

Há cerca de três anos, foi revelado que o Barcelona pagou 8,4 milhões de euros a José Maria Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros, por meio de sua empresa privada, notícia divulgada pela rádio “Cadena Ser Catalunya”, e o caso ainda está em julgamento nos tribunais.

Laporta disse em declarações publicadas pelo jornal “Marca” nesta quinta-feira: “Fomos condenados antes mesmo de sermos julgados no caso Negreira, e em tudo o que fazemos, há sempre uma reação. Estamos acostumados a isso. Somos catalães e estamos acostumados a isso. Somos o Barcelona e estamos acostumados a isso”.

E continuou: “Além disso, somos bem-sucedidos, e é isso que nos faz acostumar com as reações das pessoas dessa maneira. As pessoas em geral, e especialmente aquelas que querem manter o Barcelona sob seu controle, subjugado... Tentaram apagar parte da gloriosa história do Barcelona; aqueles que querem nos prejudicar não têm descanso.”

Sobre a relação com Florentino Pérez e o Real Madrid, explicou: “Minha relação com o presidente do Real Madrid baseia-se no respeito mútuo. Participávamos da Superliga, onde nossos interesses convergiam. Naquela época, a comunicação entre nós era mais forte”.

E acrescentou: “Mas essa comunicação foi interrompida desde que eles apareceram no caso Negreira. Eles me dão várias explicações que eu não entendo, mas senti que era meu dever manter a causa da Superliga porque queria alcançar algumas conquistas para o Barcelona”.

Laporta continuou: “Mas vejo que isso só piora a situação. Sempre que o juiz tenta indeferir o caso (Negreira), eles apresentam uma prova irrefutável, que consiste em uma declaração na rádio ou na mídia, prova essa que acaba sempre por se revelar sem valor.”

E concluiu: “Há um interesse muito oculto por trás disso. Eles querem prolongar esse processo para justificar o que diz o canal de TV deles, que alega que os juízes são a favor do Barcelona. Isso levou a uma deterioração da relação institucional. Quanto à relação pessoal, é de respeito mútuo, mas a relação entre os dois clubes foi gravemente prejudicada”.

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