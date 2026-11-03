Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta terça-feira, que o Barcelona enfrenta uma verdadeira crise em seu reduto, o "Camp Nou", que deve se agravar no período que se aproxima.

De acordo com o jornal "Sport", não é segredo que o estádio Camp Nou nunca foi conhecido por sua atmosfera vibrante. Desde a expulsão do grupo radical "Boixos Nois" no início do novo milênio, seguida de um aumento gradual nos preços dos ingressos — que acabou afastando os antigos torcedores locais —, o estádio do Barcelona passou a receber um novo público, entre eles muitos turistas internacionais, o que, de forma compreensível, afetou negativamente o clima nas arquibancadas.

Mas, nos últimos meses, com a terceira arquibancada do Camp Nou ainda fechada ao público por conta das obras de reforma, a situação tornou-se ainda mais preocupante.

Aos poucos, esse assunto virou o tema do momento em Barcelona, e o jornal questionou: "O que está acontecendo nas arquibancadas do Camp Nou?", criticando o grande número de turistas no estádio, que claramente prejudica o clima, e comparando o que ocorre nas arquibancadas do Camp Nou com outros estádios espanhóis e europeus.

Próximas partidas BAR Liga dos Campeões 15:00 AVL Assistir

O jornal escreveu: "O Barcelona não é apenas uma planilha de dados, mas uma entidade social em que as gerações transmitiram o amor pelo clube do avô ao neto. A necessidade de cumprir metas financeiras e maximizar as receitas do clube não significa destruir sua alma", explicando que a diretoria, sempre em busca de aumentar as receitas, carrega parte da responsabilidade.

Clima crescente de "Disneylândia"

Para muitos torcedores frustrados do Barcelona, o Camp Nou tornou-se apenas um ponto turístico, algo semelhante a uma visita à Disneylândia.

E não foram apenas os jornalistas ou os torcedores locais do Barcelona que notaram esse declínio na empolgação. Os jogadores foram vistos várias vezes nesta temporada pedindo mais apoio da torcida, incentivando-a com gestos claros.

Embora essa falta de empolgação possa ser apenas uma coincidência diante de equipes menos fortes, como o Alavés, ela pode sair cara nos grandes jogos.

Recentemente, tornou-se comum ouvir os cânticos da torcida do time visitante em suas arquibancadas mais altos do que os cânticos dos torcedores do Barcelona, e os jogadores têm plena consciência desse problema.

Além disso, parece haver problemas na "Grada de Animació", a arquibancada de torcedores atrás do gol, a única parte do estádio que proporciona uma atmosfera empolgante.

Joan Laporta, presidente do Barça, decidiu fechar essa arquibancada na partida contra o Alavés, após os acontecimentos ocorridos durante o Clássico, incluindo a agressão a Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid, e diversos cânticos ofensivos registrados pela La Liga. Ciente dos riscos do fechamento parcial do estádio e das possíveis sanções financeiras, o presidente do Barcelona tomou medidas rígidas contra os diferentes grupos que compõem a "Grada de Animació", como já havia feito anteriormente.

Essa decisão gerou ampla polêmica na Catalunha, e essa controvérsia pode continuar, especialmente porque Laporta não é, de início, um admirador dessa arquibancada.

É certo que isso não vai melhorar o clima que já é ruim no estádio Camp Nou.