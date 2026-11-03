Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Traduzido por

Laporta no banco dos réus: como o Camp Nou se transformou de fortaleza inexpugnável em ponto turístico?

Barcelona x Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Liga dos Campeões
Espanha
England

"Parece uma visita à Disneylândia"

Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta terça-feira, que o Barcelona enfrenta uma verdadeira crise em seu reduto, o "Camp Nou", que deve se agravar no período que se aproxima.

De acordo com o jornal "Sport", não é segredo que o estádio Camp Nou nunca foi conhecido por sua atmosfera vibrante. Desde a expulsão do grupo radical "Boixos Nois" no início do novo milênio, seguida de um aumento gradual nos preços dos ingressos — que acabou afastando os antigos torcedores locais —, o estádio do Barcelona passou a receber um novo público, entre eles muitos turistas internacionais, o que, de forma compreensível, afetou negativamente o clima nas arquibancadas.

 Mas, nos últimos meses, com a terceira arquibancada do Camp Nou ainda fechada ao público por conta das obras de reforma, a situação tornou-se ainda mais preocupante.

Aos poucos, esse assunto virou o tema do momento em Barcelona, e o jornal questionou: "O que está acontecendo nas arquibancadas do Camp Nou?", criticando o grande número de turistas no estádio, que claramente prejudica o clima, e comparando o que ocorre nas arquibancadas do Camp Nou com outros estádios espanhóis e europeus.

Próximas partidas
BAR

BAR

Liga dos Campeões

03 de nov. de 2026

AVL

AVL

O jornal escreveu: "O Barcelona não é apenas uma planilha de dados, mas uma entidade social em que as gerações transmitiram o amor pelo clube do avô ao neto. A necessidade de cumprir metas financeiras e maximizar as receitas do clube não significa destruir sua alma", explicando que a diretoria, sempre em busca de aumentar as receitas, carrega parte da responsabilidade.

Clima crescente de "Disneylândia"

Para muitos torcedores frustrados do Barcelona, o Camp Nou tornou-se apenas um ponto turístico, algo semelhante a uma visita à Disneylândia.

 E não foram apenas os jornalistas ou os torcedores locais do Barcelona que notaram esse declínio na empolgação. Os jogadores foram vistos várias vezes nesta temporada pedindo mais apoio da torcida, incentivando-a com gestos claros.

Embora essa falta de empolgação possa ser apenas uma coincidência diante de equipes menos fortes, como o Alavés, ela pode sair cara nos grandes jogos.

Recentemente, tornou-se comum ouvir os cânticos da torcida do time visitante em suas arquibancadas mais altos do que os cânticos dos torcedores do Barcelona, e os jogadores têm plena consciência desse problema.

Além disso, parece haver problemas na "Grada de Animació", a arquibancada de torcedores atrás do gol, a única parte do estádio que proporciona uma atmosfera empolgante.

 Joan Laporta, presidente do Barça, decidiu fechar essa arquibancada na partida contra o Alavés, após os acontecimentos ocorridos durante o Clássico, incluindo a agressão a Eduardo Camavinga, jogador do Real Madrid, e diversos cânticos ofensivos registrados pela La Liga. Ciente dos riscos do fechamento parcial do estádio e das possíveis sanções financeiras, o presidente do Barcelona tomou medidas rígidas contra os diferentes grupos que compõem a "Grada de Animació", como já havia feito anteriormente.

Essa decisão gerou ampla polêmica na Catalunha, e essa controvérsia pode continuar, especialmente porque Laporta não é, de início, um admirador dessa arquibancada.

 É certo que isso não vai melhorar o clima que já é ruim no estádio Camp Nou.

 

 

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google