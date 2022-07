Laporta: "Não acredito que a história de Messi no Barcelona tenha acabado"

Atacante argentino deixou o Camp Nou de graça em 2021, mas a porta está aberta para o retorno

Para o atual presidente do Barcelona, Joan Laporta, a história de Lionel Messi com o Barcelona ainda não chegou ao fim. O atacante do PSG tem as portas abertas caso queira um retorno ao único clube que defendeu antes de ir à França.

Em 2021, Messi deixou o Barcelona após 16 anos como profissional no clube catalão. Os maus investimentos do Barça deixaram o clube em uma situação financeira delicada e liberar Messi foi apenas uma das consequências catastróficas da gestão de Josep Maria Bartomeu.

Em entrevista à ESPN, o atual presidente do Barça, Joan Laporta, deixou claro que as portas estão abertas para um possível retorno de Messi ao Camp Nou.

"Não acredito que a história de Messi no Barcelona tenha acabado. Eu acho que é nossa responsabilidade deixar essa história ainda em aberto", falou Laporta.

Ele refletiu e falou sobre a decisão de liberar Messi de graça no ano passado e destacou que isso foi consequência da gestão Bartomeu.

"Para o Barça, ele provavelmente é o maior jogador da história, o mais eficiente, somente comparável a Johan Cruyff na história do Barcelona. Mas [a saída] tinha que acontecer em algum momento. Tivemos que tomar essa decisão como consequência do legado que recebemos. A instituição está acima de jogadores e técnicos", declarou o cartola.

O Barcelona consegue trazer Messi de volta?

Qualquer negociação para o retorno do argentino não deve ser fácil. Ele tem um vínculo com o PSG e já está com 35 anos. Ainda assim, Laporta acredita que o Barcelona está "devendo" a Messi.

"Se eu sinto que nós devemos a ele? Sim. Moralmente, como presidente do Barcelona, eu acho que fizemos o que tinha de ser feito. Mas também como presidente do Barcelona e pessoalmente, eu acredito que estamos devendo uma a ele", disse o mandatário.

O Barcelona vem tentando se recuperar financeiramente da gestão Bartomeu. A última temporada foi marcada por reforços mais modestos e ambições dentro da realidade.

Para essa temporada, porém, o clube já é alvo de olhares suspeitos, por conta dos altos investimentos na janela de transferências e a não certeza de que o clube poderá se sustentar nos próximos anos com as manobras feitas atualmente.

Uma investida por Messi significaria mais altíssimos salários, algo que o Barça vem reduzindo sempre que possível.