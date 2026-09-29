Em uma cena que reflete a dimensão dos conflitos e das alianças dentro do futebol europeu, Joan Laporta, presidente do Barcelona, apareceu à frente da delegação de seu clube durante a assembleia anual da Associação dos Clubes Europeus em Copenhague, enquanto o Real Madrid optou por marcar presença por meio de um dos mais próximos de Florentino Pérez, Anas Laghari, em um movimento marcante que reflete a natureza do momento atual.

A Associação dos Clubes Europeus, presidida por Nasser Al-Khelaïfi, realiza sua assembleia anual na capital dinamarquesa, depois que o número de seus membros subiu para 850 clubes, após a adesão do Racing Santander, ao lado de vários clubes espanhóis, entre eles Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis e Villarreal, além da destinação de um assento ao Madrid CFF feminino, que disputa o Campeonato Espanhol.

A novidade mais relevante foi a participação oficial do Barcelona na assembleia como membro pleno, comandado por Laporta, enquanto não foi destinado nenhum assento ao Real Madrid, apesar da presença de seu representante Anas Laghari dentro do salão, conforme informou o jornal espanhol "Marca".

Isso acontece em meio ao retorno do Real Madrid ao âmbito do futebol europeu, após um acordo com a UEFA e a sua saída do projeto da Superliga Europeia, mantendo-se ainda a diferença de sua posição dentro do sistema da Associação dos Clubes Europeus em comparação com os demais clubes espanhóis.









Anas Laghari: o enviado de Pérez

Anas Laghari, banqueiro francês de origem marroquina especializado em operações financeiras, é um dos assessores mais próximos de Florentino Pérez. Apesar da ausência do presidente do Real Madrid na reunião, Laghari assumiu a representação do clube em um encontro que reúne os grandes tomadores de decisão do futebol europeu.

Laghari mantém uma antiga relação com Pérez que remonta aos anos de sua infância, além de tê-lo aconselhado em diferentes assuntos, seja no âmbito do grupo ACS ou dentro do Real Madrid, o que faz dele uma das figuras mais relevantes nas quais o presidente do clube se apoia em questões delicadas.

A reunião contou com a presença de figuras de destaque, entre elas Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, e Giorgio Marchetti, secretário-geral, ao lado de vários dirigentes de alto escalão dos clubes europeus. Já Gianni Infantino, presidente da FIFA, que compareceu à reunião do ano passado em Roma, faltou à edição atual e enviou seu secretário-geral Mattias Grafström para representá-lo, em meio à polêmica em torno de algumas de suas propostas recentes, entre elas a ideia de privatização da Copa do Mundo.