Laporta ironiza o Real Madrid: “Alguns clubes vivem em um clima de tensão e são administrados como empresas comerciais”

Juan Laporta, presidente do Barcelona, dirigiu mensagens contundentes ao rival Real Madrid e ao seu presidente, Florentino Pérez, durante a cerimônia de posse oficial após sua reeleição como presidente do clube catalão, dando a entender que o que está acontecendo dentro do clube real reflete um clima de ansiedade e tensão.

Em seu discurso, Laporta referiu-se aos recentes acontecimentos vividos pelo Real Madrid, sem mencionar o clube ou seu presidente pelo nome, dizendo: “Em outros lugares, há quem viva em um estado de grande tensão, realize coletivas de imprensa sem sentido, pareça ter perdido o rumo e viva uma situação de repetição de cenas”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Já nós temos um projeto mais estável com Hans Flick, que lidera um grupo de jogadores que dão muita esperança à torcida do Barcelona, além do trabalho realizado por Deco na construção do time, o que não é fácil no mundo do futebol, que passa por constantes oscilações”.

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E as declarações do presidente do Barcelona não pararam por aí, já que ele abordou o modelo de propriedade do clube, reforçando o compromisso da atual diretoria em manter o Barcelona como propriedade de seus sócios.

Ele disse: “Queremos que o Barcelona continue sendo um clube de propriedade dos sócios, e isso nos obriga a ser mais criativos para competir com os clubes que são administrados como empresas comerciais”.

Em seguida, ele fez uma pausa antes de acrescentar: “Existem alguns clubes que ainda não são assim, mas gostariam de se tornar assim”, em uma referência que os presentes interpretaram como dirigida também ao Real Madrid.

Laporta também enfatizou que a diretoria do Barcelona continuará defendendo o clube diante do que descreveu como ataques repetidos, acrescentando: “Sentimos força para continuar defendendo o Barcelona. Há quem não pare de atacar o clube, mas quem quer que tenha como alvo o Barcelona ou sua dignidade encontrará sempre um presidente e uma diretoria com força e liderança para defender a instituição contra qualquer entidade que seja. Esse é o nosso compromisso.”