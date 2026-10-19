Laporta ironiza negociação por Mbappé: não dá para colocar mais de um galo no mesmo galinheiro

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, desferiu um duro ataque ao Real Madrid, afirmando que o clube merengue perdeu a credibilidade tanto no plano institucional quanto no esportivo, além de acusá-lo de tentar desviar a atenção do caso Negreira, e destacando que o rival tradicional paga o preço de suas escolhas equivocadas.

Laporta disse, em declarações ao jornal francês "L'Équipe": "O Real Madrid perdeu a credibilidade, seja no plano institucional ou no esportivo".

E acrescentou, comentando o caso Negreira: "Eles querem desviar a atenção, mas não há nada. Não têm mais nenhuma presença nas instituições. Acredito que escolheram o caminho errado e estão pagando o preço. Já não existe nenhum tipo de relação. Posso até dizer que agora estamos em confronto um com o outro. Eles buscam desviar a atenção".

O presidente do Barcelona já havia alertado sobre os problemas que a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid poderia causar, e reforçou sua posição ao dizer: "Não pode dar certo ter mais de um galo no mesmo galinheiro, isso nunca funciona. A prioridade no futebol é o coletivo e o espírito de equipe. Se isso não existir, o projeto não dará certo. Eles gastaram quantias enormes para contratar vários jogadores por valores muito altos, mas não alcançaram os resultados esperados".

Laporta prosseguiu: "A força do Barcelona está em possuir grandes talentos, jogadores da academia La Masia e outros vindos de culturas futebolísticas diferentes, e depois conseguir formar uma equipe que une seus elementos com uma harmonia eficaz. Já eles preferiram apostar nas habilidades individuais e nas grandes contratações. Acredito que o Real Madrid perdeu a credibilidade e tenta justificar tudo isso por todos os meios, mentindo sobre o caso Negreira, porque não ganha nada há dois anos. Nós vencemos e disputamos todos os títulos".

O presidente do clube catalão definiu a Liga dos Campeões da Europa como o principal objetivo do Barcelona na atual temporada, num momento em que a equipe se prepara para disputar uma semana importante, que inclui dois confrontos diante de Paris Saint-Germain e Real Madrid, em meio a uma clara diferença em sua relação com os dois clubes.

Getty Images

Laporta elogia Al-Khelaïfi e Enrique

Sobre sua relação com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do Paris Saint-Germain, Laporta afirmou que se trata de uma "relação de amizade", explicando: "Há um grande respeito entre nós. Ele dirige a Associação Europeia de Clubes de forma excelente, assim como faz com o Paris Saint-Germain, e eu o parabenizo por isso. O Paris Saint-Germain é o atual campeão da Europa".

Laporta também elogiou Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, a quem descreveu como um aliado no âmbito continental, dizendo: "É o melhor presidente que pode assumir a presidência da UEFA".

Ele também falou sobre Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, dizendo: "A identidade futebolística de suas equipes carrega algo do estilo original do Barcelona. O sucesso do Paris Saint-Germain veio com Luis Enrique, e a equipe conquistou as vitórias porque ele lhe deu sua personalidade. E é mérito de Nasser Al-Khelaïfi ter apostado em contratá-lo, assim como de Luis Campos".

Palavras especiais sobre Yamal

Laporta não perdeu a oportunidade de elogiar Lamine Yamal, que vive uma fase especial antes de uma semana decisiva para o Barcelona, ao dizer: "Ele tem dimensões excepcionais. É um jogador que sabe como divertir as torcidas. É um gênio! Carrega dentro de si aquela magia e aquela personalidade excepcional. Não se trata apenas de sua forma de jogar, mas também de sua mentalidade. Lamine representa a diversão e a emoção, e não se pode imaginar o futebol atual sem ele".







