Joan Laporta, presidente do Barcelona, foi cedo ao centro de treinamentos do clube nesta terça-feira, onde fez questão de cumprimentar Hansi Flick e os jogadores do time antes do início do treino, para depois realizar uma reunião com a direção esportiva a fim de revisar as questões pendentes, restando apenas uma semana para o fechamento da janela de transferências de verão.

A visita de Laporta coincidiu com a chegada de Deco, diretor esportivo do Barcelona, ao centro de treinamentos, em uma reunião que acontece em um momento decisivo para o clube, que ainda tem pela frente uma série de questões que busca resolver antes do prazo final para o fechamento da janela, no próximo dia 1º de setembro.

A questão do centroavante de ofício está no topo das prioridades do Barcelona, já que a direção esportiva considera que o time precisa reforçar essa posição após a saída de Robert Lewandowski, e trabalha atualmente na análise de vários nomes, com a necessidade de acelerar os contatos com os jogadores e seus clubes para saber quais negociações são viáveis nesses últimos dias.

Essa questão recebe atenção especial de Laporta e Deco, pois as informações apontam para a continuidade do contato entre eles a respeito do atacante esperado e do restante das movimentações do clube, com reuniões frequentes ao longo das últimas semanas para acompanhar os desdobramentos do mercado de transferências.

Apesar do brilho ofensivo do Barcelona no início da temporada, a direção esportiva ainda prefere a contratação de um centroavante especialista na posição, em vez de depender totalmente de jogadores que podem ocupar essa função quando necessário.

As opções disponíveis dentro do elenco são variadas, já que Raphinha, Anthony Gordon e Hamza Abdelkarim podem atuar na posição de atacante, mas o Barcelona entende que o melhor para cada jogador é permanecer na posição em que rende no mais alto nível.

A versatilidade de posições de Gordon foi um dos fatores que levaram o Barcelona a se interessar por ele, já que o jogador inglês pode atuar pela ponta ou na posição de atacante, o que dá a Flick uma opção adicional na hora de lidar com as partidas.

O trabalho do Barcelona na última semana não se limita à questão do atacante, pois o futuro de Alejandro Baldé segue em aberto, depois que o Manchester United demonstrou interesse no lateral espanhol, com o clube inglês atualmente disposto a considerar a opção do empréstimo, enquanto o Barcelona prefere concluir uma transferência definitiva.

Caso Baldé saia, o Barcelona pode se movimentar para reforçar sua defesa com a contratação de um zagueiro canhoto, o que acrescenta uma nova questão à lista de tarefas que a direção precisa resolver antes do fechamento do mercado.

As movimentações de Laporta e Deco vieram após o forte início do time, especialmente depois da goleada sobre o Elche por 5 a 0, resultado que reforçou a satisfação do presidente do clube com o começo da temporada, mas que não mudou a convicção da direção sobre a necessidade de reforçar a posição de atacante.

Com a entrada nos últimos sete dias do mercado de transferências, o Barcelona passou a viver uma corrida contra o tempo para resolver a questão do atacante, o futuro de Baldé e quaisquer outras movimentações, enquanto Laporta e Deco seguem trabalhando para definir as negociações possíveis antes do fechamento da janela de transferências.