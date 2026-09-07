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Laporta bate mais uma vez à porta dos investidores para salvar o grande projeto do Barcelona

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Espanha

210 milhões de euros com garantia da transmissão televisiva

Em um novo passo que confirma o tamanho das pressões financeiras impostas pelo projeto de reforma do estádio Camp Nou, o Barcelona decidiu voltar ao mercado de títulos por meio da emissão de uma nova e volumosa parcela no valor de 210 milhões de euros, medida para a qual a diretoria pedirá a aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

O clube esclareceu em seu comunicado que essa iniciativa passou a ser necessária diante da defasagem temporal que afeta seu fluxo de caixa, representada pelo início do pagamento dos custos financeiros vinculados ao projeto "Espai Barça" antes da entrada em operação plena do Spotify Camp Nou e das receitas previstas com ele. 

Essa nova emissão, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", vem se somar ao pacote de títulos já existente que o clube emitiu nos anos de 2021 e 2024, conhecido como títulos de mídia.

O clube revelou que metade do valor dessa nova emissão, ou seja, o equivalente a 105 milhões de euros, já foi colocada no mercado em julho de 2026, a uma taxa de juros de 5,14% em meio a uma forte demanda dos investidores, enquanto o clube planeja concluir a colocação da segunda parcela restante nos próximos meses de outubro ou novembro. 

Esses títulos têm como característica a prioridade de pagamento sobre as receitas de transmissão televisiva, o que os torna uma espécie de garantia de primeira ordem sobre a conta na qual essas receitas são depositadas, algo que lhes confere grande atratividade para os investidores.

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O Barcelona também esclareceu o mecanismo de pagamento, no qual os títulos de mídia são amortizados parcialmente ao longo de vários anos a partir do sexto ano, e parcialmente no vencimento do empréstimo após dez anos, chegando o custo médio da dívida emitida entre os anos de 2021, 2024 e 2026 a um percentual de 3,36%. 

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A empresa Goldman Sachs é a responsável por organizar essa operação, que será fechada com investidores institucionais de longo prazo, ao mesmo tempo em que também se espera que o clube refinancie os vencimentos de outubro de 2026 e outubro de 2027, que somam cerca de 30 milhões de euros cada, no âmbito da reestruturação de suas dívidas para garantir a estabilidade do maior projeto de sua história.

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