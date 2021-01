Lanús x Vélez: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O jogo de volta da semifinal da Sul-Americana será nesta quarta (13), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da vitória fora de casa por 1 a 0, o Lanús recebe o Vélez pelo jogo de volta da semifinal da , podendo empatar para se classificar. O duelo será nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília) . A partida terá transmissão ao vivo Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lanús x Vélez DATA Quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Ciudad de Lanús - Lanús, ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

VAR: Raphael Klaus

ONDE VAI PASSAR?



O emapate dá a classificação ao Lanús / Foto: Lanus

A partida terá transmissão ao vivo Conmebol TV, em pay-per-view. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LANÚS

Pensando neste duelo da volta da semifinal da Sul-Americana, os titulares do Lanús tiveram descanso na rodada do final de semana do . Alguns substitutos foram muito bem e podem surgir como opções, mas a base do time deve ser a mesma da ida.

Provável escalação do Lanús: Morales; Aguirre, Burdisso, Perez, Bernabei; De la Vega, Quignon, Acosta, Belmonte; Orsini, Sand

VÉLEZ

Assim como o Lanús, o Vélez também deixou os seus titulares de for de combate no final de semana, e deve ir a campo com a mesma base da derrota no jogo de ida. A única baixa deve ser Luis Abram, que testou positivo para Covd-19.

Provável escalação do Vélez: Hoyos; Guidara, Giannetti, Birizuela, Ortega; Centurion, Galdames, Alvarez; Bouzat, Tarragona, Janson

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LANÚS

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 2 x 0 Rosario Campeonato Argentino 9 de janeiro de 2021 Valéz 0 x 1 Lanús Sul-Americana 6 de janeiro de 2021

VÉLEZ

JOGO CAMPEONATO DATA Vélez 3 x 2 Campeonato Argentino 9 de janeiro de 2021 Vélez 0 x 1 Lanús Sul-Americana 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas