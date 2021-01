Lanús x Defensa y Justicia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Final da Copa Sul-Americana acontece neste sábado (23), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lanús e Defensa y Justicia fazem a grande final da de 2020 neste sábado (23), às 17h (de Brasília), em jogo único que será disputado no estádio Mario Alberto Kempes, na . A partida terá transmissão ao vivo na Conmebol TV, em pay-per-view. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lanús x Defensa y Justicia DATA Sábado, 23 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio Mario Alberto Kempes - Córdoba, ARG HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jesús Valenzuela

Assistentes: Nicolás Tarán e Richard Trinidad

Quarto árbitro: Andrés Matonte

VAR: Julio Bascuñan

Assistentes VAR: Ángelo Hermosilla, Raúl Orellana e Víctor Carrillo

ONDE VAI PASSAR?



Equipes empataram em 1 a 1 no final do ano passado pela Copa Diego Maradona / Foto: arquivo

A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV, serviço de pay-per-view. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

LANÚS

O Lanús chega até a final com moral após eliminar alguns dos favoritos da competição, como , Independiente e Vélez Sarsfield. E para repetir o feito de 2013 e conquistar mais um título da Copa Sul-Americana, o clube de Buenos Aires conta com sua forte dupla de ataque, formada por Nicolás Orsini e Tomás Belmonte.

Provável escalação do Lanús: Morales; Aguirre, Burdisso, Alexis Pérez e Bernabei; Facundo Quignon, De la Vega e Lautaro Acosta; José Sand, Tomás Belmonte e Nicolás Orsini.

Lanús ya se encuentra en Córdoba. Con todas las ganas y con toda la pasión. ¡Vamos, GRANA! 🇱🇻 pic.twitter.com/FEP0CQJNnu — Club Lanús (en 🏠) (@clublanus) January 20, 2021

DEFENSA Y JUSTICIA

Do outro lado, o Defensa y Justicia, algoz de e , chega como a grande surpresa da competição. E para conquistar seu primeiro título de expressão, a equipe do técnico Hernán Crespo aposta em mais uma noite inspirada de Brian Romero, artilheiro da competição, que anotou um hat-trick no jogo de volta da semifinal, contra o Coquimbo Unido.

Provável escalação do Defensa y Justicia: Unsain; Brítez, Adonis Frías e Héctor Martínez; Pizzini, Larralde, Enzo Fernández, Rafael Delgado e Isnaldo; Braian Romero e Walter Bou.

Imagenes de la llegada a Córdoba#VamosDefe

💚💛💚🦅 pic.twitter.com/W2NGOJcZbG — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote😷) (@ClubDefensayJus) January 20, 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LANÚS

JOGO CAMPEONATO DATA Lanús 2 x 0 Rosario 9 de janeiro de 2021 Lanús 3 x 0 Veléz Copa Sul-Americana 13 de janeiro de 2021

DEFENSA Y JUSTICIA