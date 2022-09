Lanús x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Boca busca manter invencibilidade na temporada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Boca Juniors visita o Lanús nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, pela 19ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Embalado com a vitória sobre o River Plate por 1 a 0, o Boca Juniors aparece na quarta posição, com 32 pontos.

Do outro lado, o Lanús aparece na lanterna com apenas 11 pontos (duas vitórias, cinco empates e 11 derrotas).

Escalações:

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal, Fabra; Fernandéz, Varela, Ramírez; Langoni, Benedetto.

Escalação do provável LANÚS: Monetti; Aguirre, Aguilar, Pérez, Pasquini; Boggio, Belmonte, Pérez; Troyanssky, Sand e Acosta.

Desfalques

Boca Juniors

Marcos Rojo está suspenso após o cartão vermelho diante do River Plate.

Lanús

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: 14 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Estádio Ciudad de Lanús – Buenos Aires, Argentina