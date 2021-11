Landim lamenta calendário ruim e lista erros de arbitragem que prejudicaram o Flamengo

O Flamengo completa no próximo dia 17 de novembro, 126 anos. As comemorações, no entanto, acontecem sempre no dia 15 de novembro. Como de praxe, o clube abriu a sede para uma série de eventos com a presença da diretoria e de ídolos do clube.

Sorridente após a vitória do Flamengo por 4 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbi, o presidente Rodolfo Landim falou sobre a temporada complicada e garantiu que a equipe chegará nas melhores condições para a final da Copa Libertadores, no dia 27 de novembro, no Uruguai.

"Foi um ano difícil. Muito difícil pelo calendário. A gente teve 18 rodadas com o time sendo desfalcado e uma série de confusões agora no final atrapalhando muito o desempenho, mas todo um trabalho de planejamento está sendo feito de recuperação dos jogadores para deixar todo plantel em condições de jogo para essa final da Libertadores" disse o mandatário aos canais Paparazzo-RN.

Landim também fez questão de reclamar da arbitragem e atrelou resultados ruins a erros que aconteceram contra o Flamengo, na opinião do mandatário.

"A nossa desclassificação naquele jogo contra o Athlético-PR, naquele jogo em que realmente não jogamos bem, mas a gente começa o jogo levando um gol, numa jogada que para mim foi claramente falta no Diego. E depois, mais a frente, antes do Filipe cometer o pênalti, ele foi puxado também, o VAR deveria ter chamado à atenção. Aí tem outros jogos, o Cuiabá e a própria CBF assume através da sua ouvidoria que o gol não deveria ser anulado. Tem aquela loucura que foi retirar aquela expulsão daquele jogador naqueles 2 a 0. Eu nunca vi uma coisa daquela na vida. Ainda tivemos de novo outro jogo em que o Flamengo foi prejudicado. Aquele 2 a 2 com aquela jogada. Teve aquele impedimento absurdo. Fora o pênalti que teve no Gabriel. Uma série de coincidencias, a gente reagiu, vinha reclamando e finalmente foi tomada essa decisão de mudanças no quadro da CBF, estava precisando ser feito alguma coisa porque realmente não estava dando certo. A gente espera que de agora em diante as coisas se acertem. Foi um ano muito ruim para o Flamengo no Campeonato em função dos desfalques, ausências, a gente tem brigado muito pelo calendário antecipadamente", lembrou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (17), diante do Corinthians, no Maracanã. O Rubro-Negro 60 pontos, oito a menos que o líder Atlético-MG, com 68.