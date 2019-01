Landim diz que Flamengo ganhará tudo em 2019: “Chega de cheirinho”

Declaração do presidente Rubro-Negro durante confraternização com amigos viralizou na internet

Um vídeo do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, viralizou nas últimas horas na internet. Nele, o dirigente aparece em um momento de confraternização ao lado de amigos e diz que a equipe ganhará tudo na temporada.

“Aí, galera. Vamos ganhar essa p... toda. Vamos ganhar tudo esse ano, chega de cheirinho”, afirmou.

Um amigo de Landim fala ainda que Arrascaeta e Bruno Henrique estão chegando para fazerem "um timaço".

O uruguaio já tem tudo certo com o Flamengo, que espera o fim do litígio do jogador com o Cruzeiro, enquanto o atacante se aproximou após o clube carioca ter oferecido R$ 27 milhões ao Santos pelo atleta.