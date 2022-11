Landim sai em defesa da esposa, diretora do Flamengo, após fala xenofóbica nas eleições

Presidente do clube destacou que Ângela Machado repostou uma mensagem de forma “distorcida” e é unanimidade no clube

Esposa de Rodolfo Landim e diretora de Responsabilidade Social do Flamengo, Ângela Machado foi alvo de muitas críticas nas redes sociais após reproduzir uma mensagem xenofóbica em alusão à grande maioria de votos que Lula, presidente eleito para governar o Brasil a partir de 2023, recebeu no Nordeste do país.

"Ganhamos onde produz, perdemos onde se passa férias. Bora trabalhar porque se o gado morre, o carrapato passa fome", dizia o post de Ângela.

A publicação logo se espalhou pelas redes sociais e muitos rubro-negros pediram a saída de Ângela do clube. Nesta quarta-feira (02), Rodolfo Landim saiu em defesa da esposa durante participação no programa do jornalista Benjamin Back.

“Acho que talvez de uma forma distorcida, ela repostou uma mensagem que recebeu, e foi isso o que aconteceu. A Ângela, quem conhece ela, ela é uma pessoa extremamente religiosa, católica fervorosa, que adora as pessoas, dentro do Flamengo ela é uma verdadeira unanimidade, todos os funcionários do clube adoram ela, ela é adorável para quem a conhece. Isso tudo deixa ela muito chateada, esse movimento todo que está acontecendo, no fundo foi quase que um desabafo por ver a terra que ela tanto ama, talvez não venha ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse”, disse o presidente.

O Flamengo não pretende mais se posicionar sobre o assunto e nem mesmo emitir uma nota oficial. Alguns conselheiros do clube também saíram em defesa de Ângela Machado e reclamam do linchamento virtual que a primeira dama do clube está recebendo.

Por outro lado, Siro Darlan, benemérito do Flamengo, pediu o afastamento de Ângela da direção de responsabilidade social do clube.

“Diante de tal gravidade, requer seja instaurado o necessário processo de destituição da Diretora Ângela Machado como um necessário ato de reparação a imensa torcida nordestina do Flamengo", diz trecho final do requerimento de Siro Darlan.

Ângela ocupa o cargo de chefia na Responsabilidade Social desde 2019, função não-remunerada, quando o setor foi criado no Flamengo após a primeira eleição de Rodolfo Landim à presidência.