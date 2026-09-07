Lance que traz de volta o pesadelo de Schumacher: filho de lenda da Holanda expõe joia do Ajax a lesão grave

O apito final não foi o momento mais marcante no clássico da Holanda, mas sim aquele instante aterrorizante dez minutos antes do término, quando o estádio Johan Cruijff se transformou em um cenário de caos e choque.

O jovem zagueiro do Ajax Amsterdam, Aaron Bouwman (19 anos), sofreu uma grave lesão, sendo transferido em seguida com urgência para o hospital, durante o confronto que o PSV Eindhoven venceu por 3 a 1.

O instante de terror: entrada atrasada acende a batalha

O incidente ocorreu aos 80 minutos, após uma entrada atrasada e imprudente do ponta Ruben van Bommel, filho da lenda do futebol holandês Mark van Bommel.

O choque foi violento e direto, fazendo com que Bouwman caísse ao chão contorcendo-se de dor em meio a um estado de total atordoamento, antes que o gramado se transformasse em um cenário de tumulto e forte briga entre os jogadores dos dois times, em protesto pela intensidade da entrada.

A equipe médica interveio rapidamente, e o jovem jogador foi transportado imediatamente de ambulância, encerrando a cena com um quadro que ninguém deseja ver.

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Diagnóstico chocante e longa ausência

Em um comunicado oficial preocupante, o Ajax Amsterdam anunciou os resultados dos exames iniciais aos quais seu jovem zagueiro foi submetido no hospital.

O clube confirmou que Bouwman sofreu uma "distensão no osso do esterno e uma contusão no pulmão", uma lesão grave que exige sua permanência sob rigorosa observação médica no hospital durante as próximas horas.

O clube também definiu sua posição quanto ao tempo de ausência, confirmando que o jogador certamente ficará afastado dos gramados até o fim do atual mês de setembro, em um duro golpe para a trajetória de um dos mais destacados talentos da academia.

Revolta holandesa e comparação com a catástrofe de 1982

A entrada violenta não passou despercebida nos meios esportivos holandeses, provocando uma ampla onda de revolta e indignação.

O célebre comentarista esportivo Hugo Borst foi ainda mais longe, ao comparar o lance com o inesquecível e brutal choque entre o goleiro alemão Harald Schumacher e o francês Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982, que quase custou a vida deste último.

Uma comparação que reflete a dimensão do choque provocado pela entrada de van Bommel filho.

Arrependimento e pedido de desculpas no vestiário

Por sua vez, o PSV Eindhoven tentou controlar a situação rapidamente, e Ernest Stewart, diretor esportivo do clube, revelou que Ruben van Bommel sentiu profundo arrependimento e tristeza assim que percebeu a gravidade da lesão.

Stewart acrescentou que o jogador não esperou muito, dirigindo-se imediatamente após o apito final ao vestiário do Ajax Amsterdam para apresentar suas desculpas pessoais aos jogadores e à comissão técnica pelo ocorrido, em um gesto com o qual tentou reforçar que o que aconteceu não foi intencional.