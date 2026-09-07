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Ruben Van Bommel PSVGetty Images

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Lance que traz de volta o pesadelo de Schumacher: filho da lenda da Holanda encerra a temporada de talento do Ajax

Ajax
Ajax x PSV
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Eredivisie
R. van Bommel
Países Baixos

Fúria total na Holanda inflama o clássico

Não foi o apito final o acontecimento de maior destaque no clássico da Holanda, mas sim aquele momento aterrorizante dez minutos antes do fim, quando o estádio Philips se transformou em um cenário de caos e choque.

O jovem zagueiro do Ajax Amsterdam, Aaron Bouwman (19 anos), sofreu uma grave lesão que quase custou sua vida, sendo levado às pressas para o hospital em seguida, durante o confronto decidido pelo Eindhoven a seu favor pelo placar de 3 a 1.

O momento de terror: entrada tardia acende o embate

O incidente ocorreu aos 80 minutos, após uma entrada com deslize tardia e imprudente do ponta Ruben van Bommel, filho da lenda do futebol holandês Mark van Bommel.

O choque foi violento e direto, fazendo Bouwman cair ao chão contorcendo-se de dor em meio a um estado de total consternação, antes que o gramado se transformasse em um cenário de tumulto e discussão acalorada entre os jogadores das duas equipes, em protesto pela força da entrada.

A equipe médica interveio rapidamente, e o jovem jogador foi levado imediatamente de ambulância, encerrando o clássico com uma cena que ninguém desejaria ver.

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Diagnóstico chocante e ausência prolongada

Em um comunicado oficial preocupante, o Ajax Amsterdam anunciou os resultados dos exames iniciais aos quais seu jovem zagueiro foi submetido no hospital.

O clube confirmou que Bouwman sofreu uma "distensão no osso esterno e uma contusão no pulmão", uma lesão grave que exige que ele permaneça sob rigorosa observação médica no hospital nas próximas horas.

O clube também definiu sua posição quanto ao tempo de ausência, confirmando que o jogador ficará afastado dos gramados com certeza até o fim deste mês de setembro, em um duro golpe para a trajetória de um dos mais destacados talentos da academia.

Indignação holandesa e comparação com a catástrofe de 1982

A entrada violenta não passou despercebida no meio esportivo holandês, provocando uma ampla onda de indignação e repúdio.

O famoso crítico esportivo Hugo Borst foi ainda mais longe, ao comparar o lance com o choque brutal e inesquecível entre o goleiro alemão Harald Schumacher e o francês Patrick Battiston na semifinal da Copa do Mundo de 1982, que quase custou a vida deste último.

Uma comparação que reflete a dimensão do choque provocado pela entrada de Van Bommel filho.

Arrependimento e desculpas no vestiário

Por sua vez, o Eindhoven tentou conter a situação rapidamente, e Ernest Stewart, diretor esportivo do clube, revelou que Ruben van Bommel sentiu profundo arrependimento e tristeza assim que percebeu a gravidade da lesão.

Stewart acrescentou que o jogador não esperou muito, e sim dirigiu-se logo após o apito final diretamente ao vestiário do Ajax Amsterdam para apresentar suas desculpas pessoais aos jogadores e à comissão técnica pelo ocorrido, em um gesto com o qual tentou reforçar que o que aconteceu não foi intencional.

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