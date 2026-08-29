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Hussein Hamdy

Traduzido por

Lance na Arábia Saudita revela injustiça de arbitragem sofrida pelo Barcelona na Champions League

M. Pubill
K. Koulibaly
Barcelona
Atlético de Madrid
Al Hilal
Al-Khaleej
Campeonato Saudita
Liga dos Campeões
Espanha
Senegal
Arábia Saudita

Uma ironia polêmica

Um lance polêmico na Roshn Saudi League revelou que o Barcelona sofreu uma injustiça arbitral na Liga dos Campeões da Europa na temporada passada.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo": "O árbitro romeno Istvan Kovacs, na condição de filiado à UEFA, aplica de forma rigorosa as diretrizes da comissão de arbitragem da entidade para esta temporada, sem deixar as jogadas de mão dentro da área para interpretação ou para o espírito do jogo quando a bola já foi efetivamente colocada em jogo".

E acrescentou: "Destaca-se a ironia de que Kovacs é o mesmo árbitro que não marcou pênalti contra Marc Pubill no dia 8 de abril, na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, que terminou com a derrota do Barça por dois a zero, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa".

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E prosseguiu: "Aos 64 minutos da partida entre Al Khaleej e Al Hilal, na Roshn Saudi League, que terminou com a vitória do Al Hilal por cinco gols a um, o zagueiro Kalidou Koulibaly parou a bola com a mão depois que o goleiro Yassine Bounou a colocou em jogo com o pé".

E continuou: "O zagueiro senegalês acreditou que era ele quem deveria dar início à jogada, então parou a bola com a mão, e Istvan Kovacs não hesitou desta vez, embora não tenha mostrado o cartão amarelo a Koulibaly, e marcou um pênalti que acabou sendo desperdiçado por Moussa Barrow".

O lance foi idêntico àquele que gerou muita polêmica na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, quando o placar indicava uma desvantagem de um gol a zero, situação em que Marc Pubill havia feito a mesma coisa depois que seu goleiro, Juan Musso, colocou a bola em jogo com o pé.

Naquela ocasião, Kovacs simulou que marcaria um pênalti ao dar dois passos em direção à área e aproximar o apito da boca, mas acabou recuando sem fazê-lo, e o Barcelona foi gravemente prejudicado, pois poderia ter empatado uma partida que terminou com sua derrota por dois a zero.

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Roberto Rosetti, presidente da comissão de arbitragem da UEFA, fez uma apresentação na quinta-feira no Fórum Grimaldi, em Monte Carlo, antes do sorteio da Liga dos Campeões da Europa, explicando por que um lance como esse deve ser punido com pênalti, quando disse: "Precisávamos encerrar este capítulo. Não queremos atacar o espírito do jogo. Estamos cansados das interpretações e é assim que isso vai acabar. Precisamos ser coerentes e não importa se há outros jogadores por perto ou não".

Após aquele incidente, o Barcelona enviou uma reclamação oficial à mais alta entidade do futebol europeu, e o clube catalão transmitiu oficialmente seu descontentamento por meio de um comunicado no qual afirmou: "Uma atuação arbitral contrária aos regulamentos vigentes, com impacto direto no andamento e no resultado da partida".

E o Barcelona acrescentou em seu comunicado: "A decisão, somada à grave não intervenção da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, constitui um erro grosseiro".

O Barça exigiu a abertura de uma investigação e o acesso às comunicações da arbitragem e, caso necessário, o reconhecimento oficial dos erros e a adoção das medidas apropriadas, mas a UEFA não aceitou a reclamação do Barcelona.

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