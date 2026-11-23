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Uma reportagem revelou, nesta segunda-feira, o motivo de o VAR não ter intervindo no lance que resultou em escanteio para o Barcelona, de onde saiu o primeiro gol da equipe na partida contra o Villarreal.

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O Barcelona conseguiu reverter a desvantagem de dois gols diante do Villarreal, no Spotify Camp Nou, e virar para 3 a 2 no segundo tempo da partida disputada no domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol.

Um dos lances mais polêmicos do duelo entre Barcelona e Villarreal foi o escanteio que originou o primeiro gol do Barça, no início do segundo tempo, marcado por Gerard Martín.

Os jogadores do Villarreal questionaram por que o árbitro de vídeo, Guillermo Cuadra Fernández, não alertou o árbitro de campo, Alejandro Hernández Hernández, apesar de todos os indícios apontarem que não houve escanteio, já que a bola havia batido na trave.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", é preciso partir de duas premissas, sempre baseadas no protocolo do VAR referente aos escanteios.

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Primeiro, que o erro na marcação do escanteio seja claro. Segundo, e não menos importante, que o VAR tenha tempo suficiente para revisar o lance e analisar as evidências antes do reinício do jogo, sem atrasar o seu ritmo.

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O jornal ressaltou que não é permitido interromper o jogo por causa de um escanteio, como é permitido em outras situações.

Isso ficou claro no Camp Nou: em casos de reinício rápido, o árbitro de vídeo não tem tempo suficiente para revisar o lance, o que inclui determinar se a bola foi tocada ou não, se o goleiro a tocou, se a tecnologia Kinexon detectou a bola, entre outros pontos.

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Durante a revisão do VAR, com a rápida cobrança do Barcelona, a tecnologia não conseguiu definir a situação e emitir sua decisão.

O jornal catalão reforçou a validade do gol: "Como não é possível interromper o jogo, o lance terminou em gol do Barcelona, um gol legal e totalmente válido. Uma vez reiniciado o jogo, a revisão deve ser encerrada e não pode ser retomada. Foi isso o que aconteceu".

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Especialista em arbitragem dá sua opinião

Vale lembrar que Iturralde González, especialista em arbitragem do jornal "AS" e da rádio "Cadena SER" , afirmou que o Barcelona cobrou o escanteio rapidamente para evitar a revisão do lance pelo VAR.

Ele comentou: "Atualmente, é permitido cobrar escanteios rapidamente. Mas não deveria ser assim. E isso não vai mudar. Não deveria ser possível burlar a regra dessa forma".

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Clara superioridade do Barcelona

As estatísticas do confronto revelaram um domínio esmagador do Barcelona, que teve 71% de posse de bola, contra 29% do Villarreal, além de finalizar 29 vezes em direção ao gol, contra apenas quatro finalizações do time visitante.

Os gols esperados do Barcelona chegaram a 3,22, contra apenas 0,16 do Villarreal, e os donos da casa criaram oito grandes chances, contra apenas uma do adversário.

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O Barcelona acertou nove finalizações no alvo, contra duas do Villarreal, e somou 48 toques dentro da área adversária, contra apenas dois do time visitante.

O Barcelona cobrou dez escanteios e deu 21 passes decisivos, enquanto o Villarreal não teve nenhum escanteio durante toda a partida, até a última atualização das estatísticas.