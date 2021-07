Lançamento no FIFA 21: coleção GOALSTUDIO já disponível no Volta Football

Peças da marca de roupas da Goal já podem ser utilizadas no game da EA Sports

Se você joga FIFA 21 e é fã da Goal, você já pode unir as coisas no game da EA Sports. Peças da marca de roupas da Goal, a GOALSTUDIO, já estão disponíveis no modo Volta Football.

As peças de roupas já podem ser adquiridas no FIFA 21 e estão disponíveis até o dia 13 de agosto. Você poderá vestir seu jogador com um moletom laranja com o icônico logo da Goal, camiseta de jogador com o emblema da Goal e até chinelos da Goal.

Todas as peças que podem ser utilizadas no jogo são de coleções reais da GOALSTUDIO, como a camiseta tie-dye preta e cinza vista na última coleção de outono/inverno de 2020.

Os itens podem ser desbloqueados completando desafios no jogo ou comprados com moedas do Volta Football.

A GOALSTUDIO se une a marcas como FC HARLEM, PSG x Jordan, BALR e Nowhere FC, que também já apareceram no modo Volta Football do FIFA 21.

Com sede na Coreia do Sul, a GOALSTUDIO pode ser encontrada no país asiático inteiro e tem um flagship store no distrito de Gangnam.

As roupas da marca já foram vistas com grandes estrelas do K-Pop, como Baekhyun, líder do popular grupo SuperM, Kang Min-kyung, cantor do Davichi, e a atriz e cantora Son Dam-bi.

No começo do ano, inclusive, a GOALSTUDIO se tornou a fornecedora esportiva do Daegu FC, da K-League.

Se você quiser conhecer mais da GOALSTUDIO e conferir as peças de roupa da marca, confira o site oficial da loja.