'Lampions League', um campeonato tipicamente brasileiro, que ganha cada vez mais adeptos

Torneio traz mais visibilidade e investimento às equipes do Nordeste, que normalmente são esquecidas pelas mídias do eixo Sul-Sudeste

Em terras brasileiras, a UEFA já é um sucesso absoluto. Com o apelo comercial e financeiro cada vez maior, os fãs brasileiros se interessam cada dia mais pelas partidas dos principais times europeus. E foi partindo desse sucesso que surgiu uma forma divertida e criativa de chamar a atenção para nossas raízes e identidades brasileiras: a ficou popularmente conhecida como 'Lampions League', atraindo pelo menos mais curiosidade pelo futebol nordestino.

O trocadilho entre 'Champions' e 'Lampions' é uma referência a Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Um dos personagens mais polêmicos, importantes e controversos do século XX no , Lampião se tornou símbolo de resistência, um tipo de herói para alguns e quase uma lenda urbana do Nordeste.

Até hoje o debate entre Lampião ser um herói ou um vilão do Sertão permanece. Profundo conhecedor das nuances e esconderijos da caatinga, Virgulino se tornou líder do bando de cangaceiros de Sinhô Pereira, em 1921. Isso ocorreu após seu pai ter sido executado por oficiais da polícia.

Conhecido pela extrema violência com que tratava suas vítimas, Lampião e seus cangaceiros são vistos até hoje como pessoas que desafiaram enfrentar o Estado, por causa do esquecimento das autoridades para com o Nordeste. Conforme explica Luis Pelegrini, para a Revista Planeta: "É consenso hoje entre os historiadores que tais grupos [cangaceiros] apareceram em razão, principalmente, das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava terra e renda nas mãos dos fazendeiros, deixava a maioria da população à margem da sociedade". Os que se dispunham a ajudar o bando de Virgulino, encontraria ajuda e proteção do grupo.

Nesse sentido, para bem ou para mal que as pessoas possam julgar, Lampião é uma das figuras centrais do Brasil no início do século XX. Símbolo de força, poder e insubmissão diante das condições as quais muitos nordestinos eram submetidos. A título da verdade, é correto dizer que ele espalhou o terror pelo sertão.

Lampião, já tinha seu reconhecimento expandido para além-mar, e isso ficou claro quando foi objeto de uma reportagem do New York Times. Morto em 1938, ele dificilmente imaginaria, porém, que sua fama chegaria ao futebol. E além disso, serviria para unir o Nordeste em uma competição que traz um grande alívio e respiro aos cofres das equipes que sofrem com a desigualdade de patrocínios, pagamentos e rendas, quando comparados com os clubes do eixo Sul-Sudeste.

A Lampions League é um sucesso, que começou regional, mas está alcançando patamares cada vez mais nacionais. Alguns importantes personagens têm ajudado a dar mais visibilidade. É o caso, por exemplo, de Rogério Ceni, técnico do , que conduziu o Leão à sua primeira final de Copa do Nordeste. O atacante da equipe Wellington Paulista, deixou claro que existe uma "obssessão" do Tricolor para conquistar o troféu.

E esta taça também é especial. Além também ser "orelhuda" como a da Champions, o caneco da Lampions League contem nove círculos em sua estrutura, e eles representam cada um dos nove estados da região Nordeste.

A grande final da competição conta com o -PB e o Fortaleza e será disputada em dois jogos. O primeiro acontece nessa quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, no Ceará. A decisiva partida de volta ocorre no Almeidão, na Paraíba, na quarta-feira (29) da semana seguinte.