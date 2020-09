Lampard reitera aposta em Thiago Silva após estreia desastrosa na Premier League

Após "jogo perfeito" na Copa da Liga Inglesa, zagueiro brasileiro recebe a braçadeira de capitão mas não tem um bom desempenho

Thiago Silva é uma das esperanças de Frank Lampard para solucionar os problemas defensivos do . E após uma partida "perfeita" na Inglesa, o brasileiro estreou na Premier League como capitão dos Blues. Porém, o zagueiro teve um dia para esquecer.

O primeiro tempo do empate por 3 a 3 entre West Brom e Chelsea foi péssimo para a defesa dos Blues. Três erros defensivos resultaram diretamente em três gols dos mandantes. No segundo gol, Thiago Silva, sozinho, errou o dominío da bola e Callum Robinson ficou em ótimas condições para balançar as redes.

O zagueiro ainda foi substituído aos 28 minutos do segundo tempo, para a entrada de Olivier Giroud, na tentativa do Chelsea correr atrás do prejuízo no placar. Lampard, que no meio da semana se mostrou impressionado com o brasileiro, defendeu o jogador após a partida ruim neste sábado, 26.

(Foto: Getty)

"Thiago Silva será fantástico para nós", projeteu o ídolo dos Blues. "Ele tem sido incrível em sua carreira e, absolutamente, não vou focar nele. Posso falar sobre os erros, eles são claros e sou aberto e honesto sobre isso. Somos uma equipe, mas temos de reagir a isso e, para ser justo, reagimos no segundo tempo".

"Não tenho nada [a dizer] sobre o Thiago, tenho certeza que ele vai se levantar e dizer que foi um erro. Fora isso, creio que ele foi perfeito no jogo. Vamos conseguir muito mais dele, especialmente à medida que ele e todo o time ficam em forma", completou Lampard.

Além de Thiago Silva, outros problemas rondam a defesa do Chelsea sob o comando de Lampard. Em 21 jogos como visitante na Premier League com o treinador, os Blues foram vazados em 20. Somando os três tentos do na partida deste sábado, já são 42 gols sofridos fora de casa, mais do que qualquer outro time inglês neste mesmo período.

Kepa perdeu a posição de goleiro titular, que pode ser do novo contratado Édouard Mendy. Outros defensores também foram contratados para o setor. Malang Sarr, zagueiro, e Ben Chilwell, lateral-esquerdo, ainda não estrearam pelo time de Stamford Bridge.