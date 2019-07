Lampard pede fim de cantos ofensivos no Chelsea: "não quero ouvir isso"

Torcedores dos Blues teriam cantado músicas depreciativas no amistoso contra o Reading neste domingo

Técnico do , Frank Lampard não quer ouvir cantos ofensivos dos torcedores do clube, após músicas de depreciativas terem sido entoadas durante amistoso com o Reading neste domingo 28).

Os rivais londrinos e foram alvos de uma parte dos cantos e também uma outra, justamente faz referência ao gol de número 200 de Lampard pelo clube, em partida contra o West Ham no Stamford Bridge, na qual os torcedores se referem aos rivais como "pikeys", um termo usado para ofender ciganos ingleses.

E após o jogo vencido por 4 a 3 pelos Blues, Lampard disse que trabalhou duro nas últimas temporadas para acabar com os cantos depreciativos e, ao mesmo tempo que agradeceu o apoio, reforçou que não quer oivir mais essas músicas.



(Foto: Getty Images)

"O apoio da torcida foi incrível. Eu não ouvi a música em questão e, claro, se houver uma música nos dias modernos ou qualquer dia ou qualquer dia que tenha palavras ofensivas, não quero ouvir isso. Sou eu dizendo isso como o homem do Chelsea que realmente aprecia o apoio, e fiz isso ao longo dos anos", disse.

"Não queremos músicas com palavras ofensivas. Se os fãs pudessem cantar outras músicas, eu voltaria com isso", continuou.

"Não queremos ouvir isso. O clube é muito claro com o trabalho que fazemos fora de campo sobre qualquer coisa ofensiva ou preconceituosa e fizemos uma grande marca nisso nos anos modernos. Nós não queremos isso", completou.

Não é a primeira vez que os cantos da torcida do Chelsea entram em discussão. Em abril deste ano, um grupo de torcedores foi condenado pelo grupo anti-racismo Kick It Out depois de supostamente terem cantado uma música contra Mohamed Salah, do , se referindo ao jogador como um "bombardeiro".