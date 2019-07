Lampard fecha com Chelsea em acordo "surreal": "não quero ser clone de outro técnico"

Lendário ex-jogador dos Blues volta ao Stamford Bridge após uma boa primeira temporada como técnico do Derby County

O anunciou nessa quinta-feira (04) a contratação de Frank Lampard como novo técnico do time. O lendário ex-jogador dos Blues assinou contrato de três anos e terá logo um clássico em seu primeiro jogo oficial na Premier League, que será contra o , no dia 11 de agosto.

Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea. Foram 211 gols em 649 jogos pelos Blues. Ele foi um dos símbolos da nova fase do clube londrino e foi fundamental na conquista de diversos títulos. Ele ganhou, por exemplo, três Premier League, quatro FA Cups, uma e uma . Em 2005, quando Ronaldinho Gaúcho venceu o prêmio Bola de Ouro, Lampard ficou em segundo lugar na votação.

Frank Lampard chega para seu segundo trabalho como técnico. O primeiro foi o bom ano no comando do , time da segunda divisão inglesa. Ele ajudou os Rams a chegar na final dos playoffs de acesso à Premier League, porém, foi derrotado para o tradicional no último jogo, e o time de acabou voltando ao principal quadro do futebol britânico.

Lampard afirma que não gosta de se definir como técnico, e deixa claro que sua carreira não será pautada em replicar coisas que aprendeu de outros treinadores.

"Eu acho que não quero ser o clone de outro treinador, eu acho que fica forçado se você faz assim. Eu tentei pegar todas as informações boas e ruins e o que eu senti em minha carreira e serei eu mesmo. Acho que fiz isso no último ano. Eu realmente gostei do ano que tive como técnico. Eu estou determinado a continuar", falou Lampard.