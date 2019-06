"Lampard está pronto para treinar o Chelsea", opina Willian

Derby County concedeu permissão ao treinador inglês para negociar com os Blues para a vaga de Maurizio Sarri, que se transferiu para a Juventus

Willian acredita que a "lenda" Frank Lampard está preparada para substituir Maurizio Sarri no .

Hoje no , o ex-jogador dos Blues já foi liberado para conversar com o clube em que é ídolo. Ele é apontado como o principal nome para substituir o italiano Maurizio Sarri, que ficou apenas 12 meses no cargo.

Lampard liderou os Rams para o playoff da Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês, na temporada passada, perdendo para o na final. Porém, isso foi o suficiente para convencer seu antigo clube que ele tem credenciais necessárias para se tornar um postulante à vaga de comandante.

Willian, atacante do Chelsea e da seleção brasileira, acredita que, apesar de sua inexperiência, Lampard estará pronto para o desafio de conduzir os Blues de volta ao título da Premier League.

"Ele é uma lenda", disse o atleta ao football.london. "Ele foi um jogador extraordinário para o clube, vencendo tudo que fosse possível. Ele merece muito respeito por tudo o que já fez no clube. Se o Chelsea o trouxer, ele será muito bem-vindo", comentou.

"Ele será definitivamente o nosso próximos treinador? Eu não sei. Porém, eu acho que ele estaria pronto para isso. Ele foi um grande jogador, e ele é uma grande pessoa. Ele está apenas iniciando a sua careira agora. Porém, ele tem tudo para fazer sucesso aqui", acrescentou.