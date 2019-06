"Lampard está pronto para substituir Sarri no Chelsea", diz Drogba

Ex-meio-campista do Chelsea está perto de assumir o cargo de treinador do clube. Seu antigo companheiro faz lobby pela contratação

Didier Drogba deu seu apoio a Frank Lampard, já que ele diz que seu ex-companheiro de equipe está pronto para administrar o , apesar de apenas um ano de experiência com o .

O lendário atacante alinhou ao lado de Lampard com grande sucesso em Stamford Bridge, ganhando uma série de honras da Liga dos Campeões para a Premier League na era mais gloriosa da história do clube.

Os 211 golos de Lampard apontam-no como o melhor marcador de todos os tempos do clube e ele é apontado como o principal candidato a substituir Maurizio Sarri, que deverá deixar o clube para a na sua natal num futuro próximo.

Drogba conhece Lampard e acredita que seu sucesso no Derby mostra que ele está pronto para administrar o clube onde ambos fizeram seus nomes.

"Eu acho que é uma boa opção para o clube", disse Drogba em Stamford Bridge. "Ele fez bem com o Derby, você sabe, levando a equipe para a final do play-off e eu acho que é uma boa opção para o clube".

Tem havido discussão se Lampard, depois de apenas uma temporada no comando de um clube, está pronto para a pressão do trabalho do Chelsea. Mas Drobga descartou essas preocupações, acreditando que se o ex-meio-campista acredita estar preparado, é isso que importa.

“Então ele nunca estará pronto, então? Ele tem que esperar até que ele tenha 40 ou 50 anos para estar pronto? Eu acho que depende da sua experiência e depende do seu desejo de ter sucesso e fazê-lo. Se ele se sentir pronto, não acho que seja cedo demais”.

O retorno de Drogba para Stamford Bridge acontece quando ele se prepara para disputar a disputa de caridade do Unicef ​​com o Soccer Aid. Seu Resto do Mundo XI enfrentará um time inglês, colocando Drogba e Essien contra John Terry e Joe Cole.

Ex- e Jamie Redknapp estrela está jogando no jogo e é primo de Lampard. Ele acha que seria uma ótima decisão nas circunstâncias de ter uma proibição de transferência para nomear o lendário meio-campista, contanto que eles estejam dispostos a dar a ele tempo para construir um time.

"Se Sarri for, o que parece, e eles foram para Frank, então seria uma ótima decisão", disse Redknapp. “Ele é um herói, um Deus aqui, mas quem quer que venha a este trabalho se ele (Sarri) for para ir, então eles têm que ter tempo. Você perdeu seu melhor jogador, um embargo de transferência e eu acho que o clube precisa afirmar que, aconteça o que acontecer, se não fizermos bem, porque teoricamente isso pode acontecer este ano se você perder seus melhores jogadores e não puder comprar qualquer, então você tem que ter tempo para construir uma equipe. Eu acho que com o elenco que eles têm, eles poderiam, teoricamente, ficar entre os quatro melhores, mas com a perda de seu melhor jogador, não apenas um bom jogador, mas o melhor jogador provavelmente na Premier League deixou o clube".

“Eles terminaram em terceiro e ganharam a , acabou sendo uma temporada muito boa, mas houve momentos em que eles realmente lutaram este ano, então eles têm que ser pacientes. Frank é um cara brilhante e seria completamente realista na situação. As pessoas dizem, é o momento certo? Quando é a hora certa? Este é o clube dele, é onde ele é amado, os fãs o idolatram e ele é tão brilhante que ele vai descobrir. Ele poderia ser o primeiro treinador inglês a ser escolhido (sob Roman Abramovich)".

"Se eles fossem com um então, e Jody Morris (seu assistente no Derby) viria com ele, então eu acho que seria um time muito bom. Mas eles têm que ter tempo. Não há varinha mágica." Não é porque o Frank não tem experiência, será principalmente porque perderam os seus melhores jogadores".