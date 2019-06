Lampard é mais Klopp do que Mourinho: por que ele pode ser perfeito para o Chelsea

Retorno de Frank Lampard ao Stamford Bridge seria bem-vindo por torcedores dos Blues. O que esperar da lenda do clube londrino?

Após um ano de toxicidade sob o comando de Maurizio Sarri, Frank Lampard poderia ser o homem perfeito para reunir os fãs do .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A torcida no Stamford Bridge foi negligenciada com o chefe italiano, que partiu para a depois de um ano turbulento, mas bem sucedido no oeste de Londres.

Enquanto Sarri nunca venceu os locais, a lenda do Chelsea, Lampard, não teria problemas depois de um recorde de 13 anos como jogador no clube.

Bem educado, compreensivo e trabalhador, Lampard é um técnico moderno que impressionou imediatamente ao ingressar em sua carreira no há um ano.

Ao contrário de Sarri, Lampard prefere ser taticamente versátil e se adapta aos seus oponentes. No entanto, como o italiano, ele até agora preferiu utilizar uma formação 4-3-3 com pontas invertidos que cortam para dentro.

Seu sistema é uma versão mais de mais contra-ataque em vez de um time baseado na posse de bola, conforme usado em Stamford Bridge na última temporada. Suas equipes são agressivas na transição, como ilustrado quando o Derby venceu o em Old Trafford, chegando perto de derrotar o Chelsea na Copa Carabao.

Os gostos de Jack Marriott e Harry Wilson exploraram o espaço por trás para causar inúmeros problemas - algo que Callum Hudson-Odoi, Willian, Pedro e Christian Pulisic podem replicar no Chelsea.

O Derby é extremamente perigoso quando o outro time tem posse. Eles contra-pressionaram assim que perderam a bola, enquanto eles também pressionavam agressivamente da frente contra os lados que jogavam para fora da parte de trás.

Nesse sentido, o estilo de gerenciamento de Lampard pode ser comparado ao de Jurgen Klopp. Assim como o chefe do , ele também procura se conectar com os fãs de sua equipe. No Derby na última temporada, ele liderou o 'salto', com os fãs pulando assim que o gerente lhes deu a ordem.

Lampard teve limites financeiros impostos a ele no Derby. Seu sexto lugar foi uma conquista significativa no Campeonato, apesar de ter perdido na final do "play-off" para o .

A última temporada de Derby pode ser mais lembrada por sua rivalidade com o United e particularmente pelo escândalo "Spygate", que foi causado por Marcelo Bielsa ter sido pego enviando um batedor para ver o trem da equipe de Lampard em janeiro.

O Leeds venceu essa batalha depois que Lampard reagiu emocionalmente à moda de Mourinho contra ações que ele acreditava terem quebrado as regras não escritas de etiqueta no jogo inglês.

Bielsa defendeu-se demonstrando que a espionagem era apenas uma pequena parte da pesquisa que ele e sua equipe produzem antes dos jogos.

Lampard, no entanto, se sentiu apadrinhado. Na verdade, ele é um treinador que também acredita em dados e análises e pode trazer Stephen Rands, atual Head of Performance do Derby, para o Chelsea.

"Isso é feito em todos os lugares", enfatizou Lampard em janeiro. "Não há surpresa. Qualquer um que trabalhe no futebol não ficará surpreso nem um pouco. É o melhor para o curso."

Lampard acabaria vencendo a guerra com Bielsa, derrotando o Leeds nas semifinais do playoff.

O próprio Lampard disse que tem sua própria filosofia de futebol.

"Eu tento ser eu mesmo, acho que isso é muito importante", disse Lampard à Goal em abril. "Copiar alguém como técnico, ou qualquer um em geral, é um erro. Você tem que encontrar seus próprios métodos ou seus próprios caminhos, então eu certamente não tenho medo de explorar um pouco dos técnicos com quem trabalhei ao longo dos anos, mas eu não acho que sou parecido com nenhum deles. Tento ter pontos positivos de muitas pessoas com quem trabalhei. Em termos de como trabalho, tento ser atencioso na semana. Às vezes penso ser reacionário. A performance ou erros podem ser um erro. Então, eu tento ser um técnico que planeja as coisas. É claro, você tem que ser reacionário em jogos para coisas, mas eu tento levar as coisas durante a semana. Toda a informação. Preparado como eu posso ser e completo com o pessoal que tenho. Então, tomar decisões de ter feito esse trabalho que eu acho que lhe dá a melhor oportunidade para ter esse sucesso".

O braço direito de Lampard no Chelsea deve ser Jody Morris, que também é seu assistente no Derby.

Morris conhece o Chelsea por dentro e por fora, tendo passado 10 anos no clube como jogador e, em seguida, quatro anos treinando as equipes da academia do clube entre 2014 e 2018.

Morris era um crítico vocal no Twitter e na televisão sobre os gerentes - incluindo Sarri - que subutilizavam os jovens jogadores.

"A coisa sobre o Chelsea é que eu não acho que há uma academia neste país que é melhor", disse Morris na Sky Sports recentemente. "Os jogadores são bons o suficiente, definitivamente, mas os gerentes não estão, por um lado, cientes deles."

O Mason Mount - emprestado pelo Derby na última temporada - é um jogador que pode se beneficiar do próximo time de treinadores, que também terá o ex-técnico de fitness Blues Chris Jones. Mount estrelou como um armador avançado sob Lampard no Derby, marcando oito gols em 35 jogos.

Os graduados da academia e os jogadores que retornarem do empréstimo serão cruciais para o Chelsea na próxima temporada, depois que a FIFA impôs uma proibição de transferência de duas janelas para o clube. Os Blues tomaram o que parece ser uma decisão estratégica de não apelar para que a proibição seja congelada, apesar de negar todas as irregularidades.

Tanto Morris quanto Lampard têm um histórico não apenas de trabalhar com jogadores jovens do Chelsea, mas também promoveram os produtos da academia Derby durante seu tempo no Pride Park.

Em outros lugares, pode haver outras lendas do Chelsea voltando ao clube. Petr Cech está preparado para assumir um papel de diretor técnico, enquanto Claude Makelele também pode ser recebido de volta ao grupo.

Todos estes jogadores alcançaram um sucesso incrível como jogadores no Chelsea - e foram reconhecidos pelas suas fortes personalidades e ética de trabalho. Lampard exigiria os mesmos valores de seus jogadores, mas não imporá regras rígidas ao time.

Para Lampard, este é um trabalho dos sonhos e ele trabalharia o máximo que pudesse para ter sucesso na oportunidade - assim como ele fez quando chegou como jogador.

Mais artigos abaixo

Muitos disseram que Lampard não estava pronto para o Chelsea quando ele assinou 11 milhões de libras em 2001, mas ele se tornou o artilheiro do clube com 211 gols e ganhou três Premier Leagues, a Liga dos Campeões, quatro FA Cups, duas Copas da Liga e a .

O Chelsea agora não é tão forte quanto antes e, com o craque Eden Hazard saindo para o , Lampard precisará de tempo para reconstruir o time com jogadores mais jovens.

No entanto, o ex-jogador de 41 anos pode ser uma lufada de ar fresco e você pode garantir que todos em Stamford Bridge estarão logo atrás dele.