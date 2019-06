Lampard é favorito para ser novo técnico do Chelsea se Sarri confirmar ida à Juventus

Maurizio Sarri está inclinado a aceitar a proposta da Juventus e deixar a equipe londrina já no meio desse ano

Frank Lampard pode se tornar o próximo técnico do , isso porque existe uma grande possibilidade de Maurizio Sarri deixar os Blues e se juntar à , que atualmente está sem técnico.

Sarri, em entrevista à Vanity Fair, falou sobre a vontade de voltar à sua terra natal e disse sentir saudade de amigos.

"Para nós italianos, a chamada de casa é forte. Você sente que está faltando alguma coisa. Foi um ano pesado. Eu comecei a sentir falta de amigos que estão distantes, de meus pais que eu quase não vejo. Se eu sou leal ao ? Totti foi o último homem de um clube só", falou Sarri.

Com indicações como essa, a diretoria dos Blues começa a trabalhar com uma provável saída do italiano e já preparam substituto para ele. O nome mais forte é o do ídolo do clube, Frank Lampard, que atualmente é técnico do . Ele levou os Rams à final dos playoffs de acesso da segunda divisão para a Premier League, mas foi derrotado pelo . Portanto, o Derby continuará na segundona.

Enquanto isso, há vários nomes que interessam e estão no radar da diretoria do Chelsea, Marina Granovskaia.

Massimiliano Allegri, Laureant Blanc, Nuno Espírito Santo, Javi Gracia, entre outros surgem como possíveis opções para substituir Sarri, que conseguiu uma reviravolta na temporada e terminou em terceiro lugar na Premier League, e foi campeão da .