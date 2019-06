"Lampard é definitivamente o homem certo para o Chelsea", diz Di Matteo

Campeão da Champions League pelo Chelsea em 2012, o treinador crê que o técnico do Derby é a pessoa certa para assumir os Blues na próxima temporada

O ex-técnico do , Roberto Di Matteo, descreveu Frank Lampard como um "grande nome" para substituir Maurizio Sarri no banco de reservas de Stamford Bridge.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Sarri está perto de deixar o Chelsea após menos de 12 meses no clube, em meio a sugestões de que ele foi atraído de volta para a Série A pela campeã italiana , que demitiu Massimiliano Allegri no final da temporada passada.

O ex-jogador dos Blues, Lampard, apareceu como favorito para substituir a Sarri na sequência de uma primeira campanha positiva à frente do , que terminou com a derrota para o na final do "playoff" da Segunda Divisão Inglesa.

Alguns questionaram a falta de experiência do ex-atleta de 40 anos, mas Di Matteo acredita que sua antiga equipe deve arriscar o contratando.



(Foto: Getty Images)

Falando a convite do Costa Smeralda Invitational, Di Matteo disse: "Ele é definitivamente o homem certo. Ele tem personalidade. Eu acompanhei o Derby no ano passado e sua equipe joga muito bem. Ele tem toda a experiência do mundo. É um ótimo nome. É agora ou não, só o tempo pode dizer isso. Você pode dizer que é muito cedo, mas você tem que dar uma chance às pessoas. O Frank tem todas as ferramentas e eu acho que ele fará muitas pessoas felizes se ele fosse o próximo treinador", declarou.

Di Matteo, que conquistou a UEFA e a Copa da com o Chelsea em 2012, durante seus oito meses no cargo, não está surpreso por Sarri estar se mudando.

Mais artigos abaixo

O ex-treinador do venceu a e chegou à final da Copa Carabao em sua campanha de estreia pelo time londrino e os guiou para o terceiro lugar na Premier League, mas nunca conquistou os torcedores com seu estilo de jogo.

"É assim que a indústria é. As pessoas estão sempre em movimento. Não sei bem quais são os detalhes, mas parece que ele quer voltar para a e provavelmente teve uma boa oferta da Juventus - um dos maiores clubes da Itália, da Europa e do mundo. Porém, o Chelsea vai encontrar um treinador adequado para liderar a equipe".