Lampard confiante para a Supercopa mesmo com dúvida sobre Kante

Meio-campista francês se recupera de lesão no joelho que o tirou da pré-temporada

Nesta quarta-feira o encara o , em Istambul, pela . O técnico do time londrino Frank Lampard disse estar confiante para a vitória, que significaria seu primeiro título como treinador.

“Estou otimista porque eu acredito nos jogadores e acredito que estamos nesta final pois merecemos estar aqui”, afirmou Lampard em entrevista coletiva. “Sabemos que será um grande teste, mas eu acredito nos meus jogadores e se dermos o nosso melhor nós podemos vencer a partida”.

Porém Lampard tem uma grande dúvida para a partida. N’Golo Kanté sofreu uma lesão no joelho que o tirou da pré-temporada do Chelsea. Na estreia dos Blues na Premier League contra o , no domingo, o francês ficou no banco e entrou no segundo tempo. Mesmo assim, sua presença no Vodafone Stadium ainda não é confirmada pelo treinador.

“A escolha de Kanté no banco foi puramente pela sua lesão na pré-temporada. Ele não estava pronto para o jogo mas eu sei o quanto ele é importante para nós como jogador. Ele ainda teve uma pequena lesão no jogo de domingo então estamos avaliando essa situação para o jogo de amanhã”.

Outros dois veteranos do time londrino ficam de fora do time titular na final da Supercopa. Um deles é o brasileiro Willian, que será substituído por Tammy Abraham, de 21 anos. O outro é o zagueiro alemão Antonio Rudiger, que também abre espaço para um jovem jogador atuar, Mason Mount, de 20 anos.

A aposta do Chelsea na juventude se dá pelo fato do time estar proibido de contratar jogadores. Mas Lampard acredita que Mount está pronto para encarar esse desafio: “Mason Mount tem todo o mérito em receber essa chance, independente de sua idade”.