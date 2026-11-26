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A passagem de Sabri Lamouchi pelo comando técnico da seleção da Tunísia durou apenas cinco meses. Ele foi nomeado em janeiro de 2026 e demitido em meados de junho, após a pesada derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Tunísia na Copa do Mundo.

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O treinador francês relembrou os bastidores de sua demissão repentina ao participar do programa "Riolo Club", da emissora "RMC Sport", da França. Ele falou sobre a surpresa com o momento da decisão e assumiu a responsabilidade pela derrota, mas afirmou que não esperava que seu trabalho terminasse tão rápido.

"Mesmo assim, é preciso explicar o que aconteceu contra a Suécia. Nós somos a Tunísia, e precisamos ter consciência do nível dos jogadores que temos, dos clubes e dos campeonatos em que atuam. Alguns talvez nem sejam titulares em seus clubes", disse Lamouchi.

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E continuou: "O tamanho do placar nos obriga a assistir ao jogo e analisá-lo. Quando estava 2 a 1, nos últimos 20 minutos do primeiro tempo, estávamos mais perto de empatar em 2 a 2 do que de sofrer o terceiro gol, mas levamos um gol por causa de um erro individual grave, algo que destrói o jogador que o cometeu e o time inteiro".

"Depois disso, acabou tudo, e o caminho ficou aberto para o adversário. Até os dois primeiros gols nós sofremos em situações que já tínhamos treinado", acrescentou.

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O treinador revelou que não esperava ser demitido após a partida e acreditava que seguiria no comando da seleção no restante da campanha no Mundial: "Voltamos ao hotel, e eu estava convencido de que comandaria o treino do dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei e vi chamadas perdidas e, claro, havia alguns rumores".

E prosseguiu: "Fomos para o treino, e me pediram para não ir ao campo. Disseram-me que um tuíte havia sido publicado e depois apagado, enquanto os dirigentes da federação me disseram que ele nunca tinha existido".

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Lamouchi continuou: "Conversei com os jogadores no vestiário, e muitos deles vieram até mim e disseram: 'Começamos juntos e vamos terminar juntos'. Voltamos ao hotel, e eu estava convencido de que comandaria o treino do dia seguinte e depois a partida marcada para três dias mais tarde. Uma hora depois, o presidente e o vice-presidente me comunicaram que precisávamos parar. Eles me ligaram, e eu desci até o quarto deles, no mesmo hotel, onde me explicaram que a decisão era difícil, mas necessária".

A Federação Tunisiana de Futebol havia publicado um tuíte em suas redes sociais antes de apagá-lo rapidamente, em um movimento que antecedeu a demissão de Lamouchi.

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O treinador francês acrescentou: "O que me surpreende é que o sucessor já estava no avião, o que significa que a decisão foi tomada com antecedência. E estávamos a 15 horas de voo!".

Hervé Renard foi o treinador chamado pela Federação Tunisiana para assumir o cargo no lugar de Lamouchi por um curto período, antes de a seleção encerrar sua participação na Copa do Mundo de 2026 com três derrotas: 5 a 1 para a Suécia, 4 a 0 para o Japão e 3 a 1 para a Holanda.

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Por sua vez, Renard, atual técnico da seleção da Costa do Marfim, explicou em uma mensagem gravada exibida durante o programa que sua chegada não havia sido planejada com antecedência: "A explicação é muito simples. Eu estava em casa, no Senegal, às duas da tarde, quando meu agente me ligou e perguntou: 'A Tunísia te interessa?'. Respondi: 'Escuta, Farid, o Sabri saiu?'. Eles tinham jogado na noite anterior".

E continuou: "Ele me disse: 'Sim, ele vai sair'. Então respondi: 'Como você sabe, estou sentado no sofá assistindo à Copa do Mundo, então eu aceito'. Foi exatamente isso que aconteceu".

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Renard acrescentou: "Se não fosse eu, seria outra pessoa. É assim que o mercado funciona. Eu não me movimentei nessa direção, e ninguém tinha me ligado antes, isso é certo".

Lamouchi respondeu às declarações de Renard, afirmando que não guarda nenhum rancor pessoal contra ele, mas criticou a forma como a federação conduziu a situação: "Não entendi a decisão da federação de jeito nenhum... Ele tem razão quando diz que essa é a natureza da profissão e que outra pessoa teria assumido o cargo se não fosse ele. Mas existem certos valores e princípios nesta profissão, e eu não trabalho dessa forma, nem teria agido assim".

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E completou: "Não guardo nenhum rancor dele, não tenho problema com o Hervé. O que me incomoda é que se trata apenas de uma partida de futebol, e eu sou o maior responsável pelo fracasso da Tunísia, não há motivo para exageros. Cada um deve assumir suas responsabilidades, e eu assumo a minha e sei muito bem o que aconteceu".