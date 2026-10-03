A Espanha também transformou em vitória, na noite de sábado, seu terceiro jogo da Liga das Nações nesta Data Fifa. Depois dos triunfos sobre Inglaterra e Croácia, a Tchéquia também foi derrotada: 3 a 1. Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino marcaram os gols espanhóis. Jiri Slama descontou no meio do caminho, embora nem ele tenha conseguido evitar que a Tchéquia siga zerada em pontos. Inglaterra e Croácia, as outras seleções do grupo, entraram em campo mais cedo no mesmo dia.

Como era esperado, foi praticamente um jogo de mão única em Oviedo, onde Yamal já poderia ter marcado antes de completar um minuto. O ponta-direita ainda não estava totalmente ligado após um passe em profundidade de Dani Olmo e chutou para fora.

Apenas alguns minutos depois, Yamal enfim balançou as redes. O candidato à Bola de Ouro recebeu na entrada da área e deixou Roman Macek para trás com uma finta, antes de colocar a bola com categoria, de canhota, no ângulo: 1 a 0.

A Espanha dominava completamente os tchecos, algo que nem sempre ajudava na precisão da equipe da casa. As belas jogadas, porém, nunca estavam longe de acontecer. Yamal, por exemplo, ficou perto do segundo gol com uma cavadinha, que pingou raspando a meta de Antonín Kinský. O goleiro do Spurs manteve o ex-jogador do PSV Matej Kovár no banco.

Pouco depois de Dani Olmo, livre, finalizar em cima de Kinský, a campeã mundial chegou mesmo ao 2 a 0. Pedri invadiu a área e viu a bola ser desviada de seus pés por um tcheco, que com isso deu sem querer a Rodri a chance de empurrar para as redes: 2 a 0.

Depois do intervalo, a princípio pouco mudou no panorama da partida. A Espanha seguiu dominando e desperdiçando chances, o que manteve aberta a possibilidade de um gol que recolocasse a Tchéquia no jogo, e ele acabou saindo com Slama, que venceu David Raya com um chute no canto oposto: 2 a 1.

Praticamente na sequência, a Tchéquia também poderia ter empatado com o ex-Feyenoord Ondrej Lingr, que recebeu a bola de presente dos pés do pouco convincente Raya. A finalização do tcheco, porém, saiu fraca demais, dando a Raya a chance de voltar a tempo para o gol.

O empate pareceu sair pouco depois, quando Raya calculou muito mal uma bola alta e Ryan Naderi empurrou para as redes no rebote. O árbitro Vassilis Fotias ajudou a Espanha e anulou o gol por falta em Robin Le Normand.

O capitão Ladislav Krejci recebeu amarelo pelas reclamações mais exaltadas e, alguns minutos depois, foi para o chuveiro mais cedo, após cometer uma falta tática para cortar uma nova investida espanhola.

A um minuto do fim, a Espanha matou o jogo de vez. Víctor Muñoz parou em Kinský de perto, que depois não conseguiu evitar que Merino mandasse para a rede: 3 a 1. A Espanha encerra sua Data Fifa na terça-feira, na Croácia, enquanto a Tchéquia joga no mesmo horário na Inglaterra.



