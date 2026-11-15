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A joia do Barcelona Lamine Yamal está prestes a assumir uma responsabilidade ainda maior na seleção após receber uma das camisas mais prestigiadas da história do futebol. O jovem ponta trocará seu habitual número 19 para liderar o ataque da Espanha no confronto decisivo desta noite contra a Inglaterra.

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Yamal assume a camisa 10, que estava vaga

Segundo o Marca, o ponta do Barcelona recebeu a prestigiada camisa 10 para o confronto da Liga das Nações, na noite de domingo, em Madri. O número ficou disponível depois que Dani Olmo, seu titular habitual, foi cortado da atual convocação por lesão.

Yamal costuma vestir a camisa 19 na seleção, mas desfalcou a Espanha na recente vitória sobre a Tchéquia enquanto se recuperava de um problema no joelho. Naquela partida, Victor Munoz, do Liverpool, vestiu a camisa 10, mas passará a usar a 19 contra a Inglaterra agora que Yamal foi liberado para voltar.

De la Fuente destaca a recuperação de Yamal e o duelo entre potências

Antes da partida, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, confirmou que o jovem atacante superou o problema no joelho e está em “perfeitas condições” de jogar. O treinador espera escalar Yamal como titular contra a Inglaterra.

Em entrevista coletiva antes do jogo, De la Fuente destacou a qualidade do confronto entre as duas potências europeias. “Um dos melhores jogos que se pode ver no mundo atualmente, se não o melhor”, disse aos jornalistas. “Neste momento, Inglaterra e Espanha estão no topo do futebol mundial. Estamos no melhor momento dessas duas seleções em muito tempo.”

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Espanha controla o Grupo A3

O retorno de Yamal dá um impulso oportuno à Espanha, que já dita o ritmo no Grupo A3 da Liga das Nações. A seleção espanhola lidera a classificação com três pontos de vantagem sobre a Inglaterra antes do confronto de domingo.

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A Espanha construiu essa vantagem ao vencer a Inglaterra por 3 a 1 em Wembley, anteriormente nesta fase de grupos. Repetir o resultado em casa, em Madri, reforçaria ainda mais sua posição no topo da tabela.

Muito em jogo na noite de Madri

Todos os olhares estarão voltados para Yamal na noite de domingo, quando ele entrará em campo com a emblemática camisa 10 contra um adversário de alto nível, logo após o período afastado por lesão. Com Olmo fora, o jovem terá o desafio imediato de liderar o ataque da Espanha e preservar a vantagem de três pontos sobre a Inglaterra no Grupo A3.