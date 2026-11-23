Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, admitiu que talvez precise repensar a ordem dos cobradores de pênalti da equipe após um erro de grande repercussão em La Liga. Embora o time tenha conquistado os três pontos, a chance desperdiçada da marca do pênalti abriu o debate sobre quem deve ter prioridade entre Lamine Yamal e Raphinha.

Publicidade

Yamal manda pênalti para fora em jogo eletrizante no Camp Nou

O Barcelona teve um início de pesadelo no Camp Nou no domingo. Os jogadores da seleção canadense Tajon Buchanan e Tani Oluwaseyi marcaram nos primeiros sete minutos e abriram dois gols de vantagem para o Villarreal. Os atuais campeões espanhóis criaram muitas oportunidades em resposta, mas não aproveitaram o pênalti sofrido por Lamine Yamal no primeiro tempo.

O próprio Yamal assumiu a cobrança, mas mandou a bola para fora. O erro marcou o terceiro pênalti desperdiçado pelo jogador de 19 anos pelo clube em 2026 e imediatamente levantou questionamentos sobre por que Raphinha não foi escolhido para cobrar.

Flick admite que Raphinha pode ganhar prioridade nos pênaltis

Em conversa com os jornalistas após o apito final, Flick revelou que seus jogadores atualmente decidem em campo quem cobra os pênaltis . O técnico alemão, porém, indicou que pode intervir e passar a função a Raphinha após o novo erro de Yamal.

"Eles decidem em campo. Talvez eu tenha que pensar em mudar isso, não tenho certeza", disse Flick aos jornalistas após o jogo. "Vou conversar com [Raphinha e Yamal] para ver como vamos lidar com isso no futuro. Os dois são capazes de marcar pênaltis, mas precisamos pensar em como queremos administrar isso daqui para a frente."

Publicidade Publicidade

Reação no segundo tempo mantém vantagem do Barcelona em La Liga

Apesar da frustração no primeiro tempo, o Barcelona reagiu após o intervalo com três gols em uma sequência de 10 minutos e venceu por 3 a 2. O resultado representou a 12ª vitória da equipe em 13 jogos de La Liga nesta temporada e restabeleceu sua vantagem de três pontos sobre o Real Madrid na liderança.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Ao comentar a virada, Flick apontou os erros do início antes de elogiar a disciplina tática de sua equipe após o intervalo.

"Se você olhar os primeiros 10 minutos, não começamos tão bem", explicou. "Demoramos demais com a bola, cometemos dois erros e eles marcaram dois gols.

Publicidade

"A reação foi inacreditável. Acho que também fomos muito bem no primeiro tempo. Criamos muitas chances na primeira etapa, inclusive a grande oportunidade do pênalti. No segundo tempo, vimos o que queríamos fazer melhor: ter uma estrutura melhor, uma estrutura clara. Se jogamos assim, o adversário se cansa. Marcamos, acho, três gols em 10 minutos. Foi incrível."

Barcelona em boa fase tem viagem a Baku pela Champions League

O Barcelona tem pouco tempo para refletir sobre o dilema dos pênaltis, já que agora volta suas atenções à competição europeia. A equipe de Flick enfrenta uma longa e exigente viagem a Baku para encarar o Sabah FK pela Champions League na quarta-feira.

Publicidade

Com o bom momento no cenário nacional antes do compromisso no meio da semana, Flick tem pouco tempo para definir a ordem dos cobradores de pênalti entre Yamal e Raphinha antes de voltar a jogar pela competição continental.