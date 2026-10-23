Uma "contusão muscular dolorosa", conhecida popularmente como "coice de cavalo", causou grande preocupação no Paris Saint-Germain antes do espetacular jogo da Champions League contra o Barcelona. E também abriu caminho, indiretamente, para o surpreendente retorno de Lucas Hernandez ao grande palco do futebol.
Quem sofreu o "coice de cavalo" foi Nuno Mendes. O lateral-esquerdo do PSG se lesionou na partida da liga contra o Racing de Estrasburgo e, com isso, ficou fora do confronto com os badalados catalães. Antes do apito inicial, a lateral esquerda era motivo de atenção especial para os parisienses: quem jogasse ali teria de enfrentar o excepcional Lamine Yamal repetidas vezes. Nas semanas anteriores, o jogador de 19 anos havia mostrado que, no momento, talvez não exista tarefa mais ingrata do que marcá-lo no mano a mano.
Assim, o técnico do PSG, Luis Enrique, precisava encontrar o substituto ideal para Mendes, que havia colocado Yamal no bolso pela seleção de Portugal na Nations League de 2025. Na imprensa francesa, o versátil Warren Zaire-Emery era apontado como favorito à vaga entre os titulares. Lucas Digne também era candidato, embora tivesse cometido um pênalti com uma entrada desajeitada em Yamal na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha.
No fim, não foi nenhum dos dois: a missão de marcar Yamal ficou, surpreendentemente, com Lucas Hernandez. Para o ex-jogador do Bayern de Munique, foi a primeira vez como titular na Champions League em mais de um ano e meio. Segundo relatos da imprensa francesa, ele só soube da decisão duas horas e meia antes do apito inicial, durante a reunião da equipe.
Quais lesões atrapalharam Lucas Hernandez?
Em sua quarta temporada no PSG, Hernandez vinha sendo apenas uma opção de emergência. Ainda durante sua passagem pelo Bayern de Munique, ele rompeu o ligamento cruzado em novembro de 2022. Deixou Munique com essa lesão e sofreu o mesmo problema novamente em maio de 2024. Depois disso, seu tempo em campo foi diminuindo. Já há algum tempo, na zaga, sua posição de origem, ele é, no máximo, a quarta opção do PSG, em uma disputa apertada com Lucas Beraldo, atrás de Marquinhos, Willian Pacho e Ilya Zabarnyi.
Por isso, surpreendeu o fato de Luis Enrique confiar a ele, na terça-feira, aquela que talvez seja a tarefa mais difícil do futebol mundial atualmente. Yamal havia começado a temporada pelo Barcelona com atuações que encantaram torcedores e especialistas. Nas últimas partidas, quase tudo havia dado certo para o jovem, até que ele encontrou Lucas Hernandez. O defensor fez com que Lamine Yamal tivesse provavelmente sua pior atuação da nova temporada. O atacante não conseguiu deixar sua marca no disputado duelo na capital francesa.
Qual foi o papel de Lucas Hernandez na vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barça?
Quem brilhou foi Lucas Hernandez. Com uma cabeçada potente após um escanteio, ele fez 2 a 1 e teve participação decisiva na comemorada vitória por 4 a 2 do atual campeão em casa. É verdade que Lamine Yamal também marcou, mas isso só aconteceu depois que Hernandez já havia sido substituído por Zaire-Emery. "Ele merece isso porque, com sua energia e sua capacidade de estar satisfeito e ser positivo, é um jogador importante para a equipe", disse Luis Enrique, técnico do PSG, sobre o jogador de 30 anos após a partida.
Yamal também percebeu o quanto Hernandez estava satisfeito e feliz depois de marcar. Após o gol, o defensor cruzou o caminho do adversário e deu um tapinha casual em seu ombro, algo de que o astro do Barça não gostou nem um pouco. Yamal lançou a ele um olhar fulminante que, em versão em câmera lenta, logo virou meme na internet. Lucas Hernandez reagiu com um largo sorriso, deixando Yamal ainda mais irritado.
Foi, para o jogador do PSG, o desfecho perfeito de uma noite que só se tornou possível por causa de um "coice de cavalo". E talvez outras noites assim ainda estejam por vir para o jogador, agora com 30 anos. Afinal, o PSG pagou caro pela vitória sobre o Barça.
Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado e pode ficar fora até o fim da temporada. Ousmane Dembele teve de deixar o campo após quase 20 minutos com uma lesão muscular, e o capitão Marquinhos também pode desfalcar o PSG por mais tempo devido a um problema muscular. Assim, Hernandez, que vinha sendo uma opção de emergência, pode voltar a ter um papel importante nas próximas semanas. Na noite de terça-feira, ele mostrou que o time pode contar com ele.