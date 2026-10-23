Uma "contusão muscular dolorosa", conhecida popularmente como "coice de cavalo", causou grande preocupação no Paris Saint-Germain antes do espetacular jogo da Champions League contra o Barcelona. E também abriu caminho, indiretamente, para o surpreendente retorno de Lucas Hernandez ao grande palco do futebol.

Quem sofreu o "coice de cavalo" foi Nuno Mendes. O lateral-esquerdo do PSG se lesionou na partida da liga contra o Racing de Estrasburgo e, com isso, ficou fora do confronto com os badalados catalães. Antes do apito inicial, a lateral esquerda era motivo de atenção especial para os parisienses: quem jogasse ali teria de enfrentar o excepcional Lamine Yamal repetidas vezes. Nas semanas anteriores, o jogador de 19 anos havia mostrado que, no momento, talvez não exista tarefa mais ingrata do que marcá-lo no mano a mano.

Assim, o técnico do PSG, Luis Enrique, precisava encontrar o substituto ideal para Mendes, que havia colocado Yamal no bolso pela seleção de Portugal na Nations League de 2025. Na imprensa francesa, o versátil Warren Zaire-Emery era apontado como favorito à vaga entre os titulares. Lucas Digne também era candidato, embora tivesse cometido um pênalti com uma entrada desajeitada em Yamal na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha.

No fim, não foi nenhum dos dois: a missão de marcar Yamal ficou, surpreendentemente, com Lucas Hernandez. Para o ex-jogador do Bayern de Munique, foi a primeira vez como titular na Champions League em mais de um ano e meio. Segundo relatos da imprensa francesa, ele só soube da decisão duas horas e meia antes do apito inicial, durante a reunião da equipe.

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Quais lesões atrapalharam Lucas Hernandez?

Em sua quarta temporada no PSG, Hernandez vinha sendo apenas uma opção de emergência. Ainda durante sua passagem pelo Bayern de Munique, ele rompeu o ligamento cruzado em novembro de 2022. Deixou Munique com essa lesão e sofreu o mesmo problema novamente em maio de 2024. Depois disso, seu tempo em campo foi diminuindo. Já há algum tempo, na zaga, sua posição de origem, ele é, no máximo, a quarta opção do PSG, em uma disputa apertada com Lucas Beraldo, atrás de Marquinhos, Willian Pacho e Ilya Zabarnyi.

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Por isso, surpreendeu o fato de Luis Enrique confiar a ele, na terça-feira, aquela que talvez seja a tarefa mais difícil do futebol mundial atualmente. Yamal havia começado a temporada pelo Barcelona com atuações que encantaram torcedores e especialistas. Nas últimas partidas, quase tudo havia dado certo para o jovem, até que ele encontrou Lucas Hernandez. O defensor fez com que Lamine Yamal tivesse provavelmente sua pior atuação da nova temporada. O atacante não conseguiu deixar sua marca no disputado duelo na capital francesa.

Qual foi o papel de Lucas Hernandez na vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barça?

Quem brilhou foi Lucas Hernandez. Com uma cabeçada potente após um escanteio, ele fez 2 a 1 e teve participação decisiva na comemorada vitória por 4 a 2 do atual campeão em casa. É verdade que Lamine Yamal também marcou, mas isso só aconteceu depois que Hernandez já havia sido substituído por Zaire-Emery. "Ele merece isso porque, com sua energia e sua capacidade de estar satisfeito e ser positivo, é um jogador importante para a equipe", disse Luis Enrique, técnico do PSG, sobre o jogador de 30 anos após a partida.

Yamal também percebeu o quanto Hernandez estava satisfeito e feliz depois de marcar. Após o gol, o defensor cruzou o caminho do adversário e deu um tapinha casual em seu ombro, algo de que o astro do Barça não gostou nem um pouco. Yamal lançou a ele um olhar fulminante que, em versão em câmera lenta, logo virou meme na internet. Lucas Hernandez reagiu com um largo sorriso, deixando Yamal ainda mais irritado.

Foi, para o jogador do PSG, o desfecho perfeito de uma noite que só se tornou possível por causa de um "coice de cavalo". E talvez outras noites assim ainda estejam por vir para o jogador, agora com 30 anos. Afinal, o PSG pagou caro pela vitória sobre o Barça.

Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado e pode ficar fora até o fim da temporada. Ousmane Dembele teve de deixar o campo após quase 20 minutos com uma lesão muscular, e o capitão Marquinhos também pode desfalcar o PSG por mais tempo devido a um problema muscular. Assim, Hernandez, que vinha sendo uma opção de emergência, pode voltar a ter um papel importante nas próximas semanas. Na noite de terça-feira, ele mostrou que o time pode contar com ele.



