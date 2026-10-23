Uma "contusão muscular dolorosa", conhecida popularmente como "coice de cavalo", causou grande preocupação no Paris Saint-Germain antes do espetacular jogo da Liga dos Campeões contra o Barcelona. E também levou, indiretamente, ao surpreendente retorno de Lucas Hernandez ao maior palco do futebol.

Quem sofreu a pancada foi Nuno Mendes. O lateral-esquerdo do PSG se lesionou no jogo do campeonato contra o Racing Strasbourg e ficou fora do confronto com os badalados catalães. A lateral esquerda era motivo de atenção especial para os parisienses antes da partida: quem atuasse por ali teria de enfrentar Lamine Yamal com uma frequência nada agradável. Nas semanas anteriores, o jogador de 19 anos havia mostrado que talvez não exista tarefa mais difícil no momento do que marcá-lo individualmente.

Assim, coube ao técnico do PSG, Luis Enrique, encontrar um substituto à altura de Mendes, que havia colocado Yamal no bolso pela seleção de Portugal na Liga das Nações de 2025. Na imprensa francesa, o versátil Warren Zaire-Emery era considerado o favorito à vaga entre os titulares. Lucas Digne também era candidato, embora tivesse cometido um pênalti sobre Yamal com uma entrada desajeitada na semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha.

No fim, a tarefa de marcar Yamal não ficou com nenhum dos dois: foi entregue, de forma surpreendente, a Lucas Hernandez. Para o ex-jogador do Bayern de Munique, seria a primeira partida como titular na Liga dos Campeões em mais de um ano e meio. Segundo a imprensa francesa, ele só soube da escalação duas horas e meia antes do início do jogo, durante a reunião da equipe.

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Quais lesões atrapalharam Lucas Hernandez?

Em sua quarta temporada no PSG, Hernandez vinha sendo apenas uma opção de emergência. Ainda em sua passagem pelo Bayern de Munique, ele rompeu o ligamento cruzado em novembro de 2022. Deixou Munique com essa lesão e sofreu o mesmo problema novamente em maio de 2024. Depois disso, passou a jogar cada vez menos. Há algum tempo, na zaga, sua posição de origem, é no máximo a quarta opção do PSG, disputando essa condição com Lucas Beraldo, atrás de Marquinhos, Willian Pacho e Ilya Zabarnyi.

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Por isso, surpreendeu a decisão de Luis Enrique de lhe confiar, na terça-feira, aquela que talvez seja hoje a tarefa mais difícil do futebol mundial. Yamal havia começado a temporada pelo Barcelona encantando torcedores e especialistas. Nas partidas mais recentes, quase tudo vinha dando certo para o jovem, até ele encontrar Lucas Hernandez. O defensor fez com que Lamine Yamal tivesse provavelmente sua atuação mais fraca na nova temporada. O atacante não conseguiu ser protagonista no disputado duelo na capital francesa.

Qual foi o papel de Lucas Hernandez na vitória do PSG por 4 a 2 sobre o Barça?

Quem brilhou foi Lucas Hernandez. Com uma cabeçada potente após uma cobrança de escanteio, ele fez 2 a 1 e teve participação decisiva na festejada vitória do atual campeão por 4 a 2 em casa. É verdade que Lamine Yamal também marcou, mas apenas depois que Hernandez já havia sido substituído por Zaire-Emery. "Ele merece isso porque, com sua energia e sua capacidade de estar satisfeito e ser positivo, é um jogador importante para a equipe", disse Luis Enrique após a partida sobre o atleta de 30 anos.

Yamal também percebeu como Hernandez estava satisfeito e feliz depois de marcar. Após o gol, o defensor passou pelo adversário e deu um tapinha casual em seu ombro, o que não agradou nada ao astro do Barça. Yamal lançou a ele um olhar fulminante que, em uma versão em câmera lenta, logo virou meme na internet. Lucas Hernandez respondeu com um largo sorriso, que tirou Yamal ainda mais do sério.

Foi o desfecho perfeito para uma noite que só se tornou possível, para o jogador do PSG, graças a um "coice de cavalo". E talvez outras noites como essa ainda venham para o atleta, agora com 30 anos. Afinal, o PSG pagou caro pela vitória sobre o Barça.

Khvicha Kvaratskhelia rompeu o ligamento cruzado e pode ficar fora até o fim da temporada. Ousmane Dembele precisou deixar o campo após quase 20 minutos por causa de uma lesão muscular, e o capitão Marquinhos também pode desfalcar o PSG por um período mais longo devido a um problema muscular. Assim, Hernandez, até então uma opção de emergência, pode voltar a ter um papel importante nas próximas semanas. Na noite de terça-feira, mostrou que a equipe pode contar com ele.



