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Lamine Yamal alcançou uma marca histórica apesar da derrota do Barcelona por 4 a 2 fora de casa para o Paris Saint-Germain na noite de terça-feira. O ponta de 19 anos marcou seu 13º gol na Liga dos Campeões da UEFA e igualou o recorde de Kylian Mbappe de mais gols marcados por um adolescente na competição.

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Noite histórica apesar do revés em Paris

Yamal escreveu mais um capítulo da história do futebol, apesar de ter vivido uma atuação individual de altos e baixos na derrota do Barcelona por 4 a 2 fora de casa para o PSG. O ponta de 19 anos marcou no importante confronto da Champions League. O gol na capital francesa foi seu segundo em três partidas na competição nesta temporada, elevando seu total na carreira no torneio para 13.

Com isso, ele igualou Mbappe como o adolescente com mais gols na história da competição. Embora o resultado tenha sido decepcionante para o Barcelona, o gol de Yamal reforça sua posição entre os maiores talentos do futebol europeu.

Igualando Mbappe no grande palco

O lance aconteceu aos 79 minutos, no Parc des Princes. Yamal passou sem ser percebido por trás da linha defensiva do PSG e finalizou sem dar chances ao goleiro Matvey Safonov, empatando a partida em 2 a 2.

O gol o colocou ao lado de Mbappe no topo da lista de adolescentes com mais gols na principal competição de clubes da Europa. Erling Haaland ocupa o terceiro lugar da lista histórica, com dez gols na Champions League antes de completar 20 anos.

Getty Images

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Eficiência em épocas diferentes

O 13º gol de Yamal na Champions League veio em sua 36ª partida na competição. Em comparação, Mbappe precisou de apenas 23 jogos para chegar à mesma marca ainda na adolescência. Nascido em julho, o ex-jogador das categorias de base do Barcelona ainda tem bastante tempo para assumir o recorde isolado antes de completar 20 anos.

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Sua presença constante entre os titulares lhe dá um caminho claro para estabelecer uma nova marca. Embora Mbappe tenha mantido uma média de gols por jogo mais alta no início da carreira, a trajetória mais longa de Yamal e sua estreia precoce no mais alto nível permitiram que ele acumulasse partidas e gols em ritmo histórico.

De olho no recorde isolado

Depois de igualar a marca de Mbappe, Yamal está perto de quebrar o recorde nos próximos jogos europeus do Barcelona. O clube precisa voltar a se concentrar rapidamente após a derrota em Paris, enquanto disputa as partidas restantes da Champions League. Retomar o rumo na competição será a prioridade imediata da equipe.

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Para Yamal, a chance de fazer história individualmente se aproxima enquanto ele continua a superar limites no futebol europeu. Os torcedores acompanharão de perto quanto tempo ele levará para assumir o recorde isolado.