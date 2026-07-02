Lamine Yamal homenageia a lenda Okosha... e estabelece dois recordes históricos na Copa do Mundo de 2026

O astro espanhol Lamine Yamal está se destacando como uma estrela fora do comum na Copa do Mundo de 2026, após alcançar números ofensivos que não eram registrados desde a época do lendário nigeriano Jay Okocha, confirmando que seu talento excepcional está escrevendo um novo capítulo na história da Copa do Mundo.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, a média de dribles de Yamal foi de 12 dribles bem-sucedidos a cada 90 minutos durante o torneio, a maior média para um jogador que participou de mais de 200 minutos em uma única edição da Copa do Mundo desde que Okocha alcançou o mesmo número com a Nigéria na Copa do Mundo de 1998, na França.

E as conquistas do jovem talento espanhol não pararam por aí: com apenas 18 anos, Yamal se tornou o jogador mais jovem na história da Copa do Mundo desde 1966 a reunir dois números impressionantes em uma única partida: mais de 10 toques dentro da área adversária (14, para ser exato) e mais de 10 dribles bem-sucedidos (10, para ser exato).

Esse desempenho reflete a grande maturidade do ponta do Barcelona, apesar de sua pouca idade, já que ele combina ousadia nos confrontos individuais com a capacidade de romper as formações defensivas e criar perigo direto na área adversária.

Os números de Yamal trazem à memória a era de ouro dos dribladores na Copa do Mundo e o colocam no mesmo patamar das estrelas que fazem a diferença sozinhas. À medida que o torneio avança, o mundo aguarda ansiosamente o que o “garoto de ouro” da Espanha tem a oferecer, que já se tornou um forte candidato a ser uma das maiores revelações da Copa do Mundo de 2026.