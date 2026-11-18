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A Liga Espanhola de Futebol anunciou Lamine Yamal, Hansi Flick, Carlos Espí, Joan García e Arda Güler como vencedores dos prêmios da LaLiga da temporada 2025/26, que homenageiam os grandes destaques da última temporada.

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A entrega dos prêmios acontecerá no dia 28 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, durante a 17ª edição do Beyond Developments Globe Soccer Awards.

A cerimônia reunirá algumas das principais personalidades do futebol mundial e servirá como uma vitrine internacional para celebrar as contribuições dos vencedores em uma temporada na qual o Barcelona conseguiu manter o título da LaLiga EA Sports.

O Barcelona não se limitou a conquistar a LaLiga EA Sports na última temporada e também dominou os prêmios individuais: Lamine Yamal levou o prêmio de melhor jogador, Hansi Flick o de melhor técnico e Joan García o de melhor defesa, garantindo ao clube três dos cinco prêmios da temporada 2025/26.

Lamine Yamal receberá o prêmio de melhor jogador da LaLiga EA Sports da temporada 2025/26, concedido em parceria com a EA Sports, depois de o astro do Barcelona ter desempenhado papel central na conquista do título, encerrando a temporada com 16 gols e 12 assistências.

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Já o prêmio de melhor técnico da LaLiga EA Sports da temporada 2025/26 ficará com Hansi Flick, que levou o Barcelona ao título da liga pela segunda temporada consecutiva. A equipe terminou a temporada com 94 pontos, mantendo um nível de desempenho alto e regular durante toda a campanha.

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Carlos Espí será homenageado com o prêmio de melhor jogador sub-23 da LaLiga EA Sports da temporada 2025/26. O atacante de 20 anos, natural da cidade de Valência, deixou uma marca expressiva em sua primeira temporada na primeira divisão, com 11 gols marcados, sendo 10 deles nas últimas 13 rodadas. Seus gols foram decisivos para ajudar o Levante a escapar do rebaixamento e também lhe garantiram um lugar entre os 15 maiores artilheiros da competição.

O prêmio de melhor defesa da temporada será entregue a Joan García, em reconhecimento à grande defesa feita no clássico contra o Espanyol. García liderou a votação final, superando os outros candidatos, Jan Oblak e Unai Simón.