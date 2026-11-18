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A LaLiga anunciou que Lamine Yamal, Hansi Flick, Carlos Espí, Joan García e Arda Güler são os vencedores dos prêmios da LaLiga na temporada 2025-2026, que homenageiam os principais destaques da última temporada.

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A entrega dos prêmios será realizada em 28 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos, durante a 17ª edição da cerimônia de premiação "Beyond Developments Globe Soccer Awards".

O evento reunirá algumas das personalidades mais importantes do futebol mundial e servirá como uma vitrine internacional para celebrar as contribuições dos vencedores em uma temporada na qual o Barcelona conseguiu manter o título da LaLiga EA Sports.

O Barcelona não se limitou a conquistar a LaLiga EA Sports na última temporada e também dominou os prêmios individuais: Lamine Yamal levou o prêmio de melhor jogador, Hansi Flick o de melhor treinador e Joan García o de melhor defesa, garantindo ao clube três dos cinco prêmios da temporada 2025-2026.

Lamine Yamal receberá o prêmio de melhor jogador da LaLiga EA Sports da temporada 2025-2026, oferecido em parceria com a "EA Sports", depois de o astro do Barcelona ter desempenhado um papel fundamental na conquista do título, encerrando a temporada com 16 gols e 12 assistências.

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Já o prêmio de melhor treinador da LaLiga EA Sports da temporada 2025-2026 ficará com Hansi Flick, que levou o Barcelona ao título do campeonato pela segunda temporada consecutiva. A equipe terminou a temporada com 94 pontos, mantendo um nível de desempenho alto e constante ao longo de toda a campanha.

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Carlos Espí será homenageado com o prêmio de melhor jogador sub-23 da LaLiga EA Sports da temporada 2025-2026. O atacante de 20 anos, natural da cidade de Valência, deixou uma marca expressiva em sua primeira temporada na primeira divisão, com 11 gols marcados, dez deles nas últimas 13 rodadas. Seus gols foram decisivos para ajudar o Levante a escapar do rebaixamento e também o colocaram entre os 15 maiores artilheiros da competição.

O prêmio de melhor defesa da temporada será entregue a Joan García, em reconhecimento à sua grande defesa no clássico contra o Espanyol. García liderou a votação final, superando os outros candidatos, Jan Oblak e Unai Simón.