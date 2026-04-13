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Lamine YamalIMAGO
Bart DHanis

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Lamine Yamal faz um pedido bastante inusitado a Simeone na véspera do confronto decisivo

Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Barcelona
Liga dos Campeões

Lamine Yamal fez uma declaração notável na coletiva de imprensa que antecedeu a partida da Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o FC Barcelona. O atacante do Barça dirigiu um pedido ao técnico do Atlético, Diego Simeone.

O Barcelona perdeu por 0 a 2 em casa para os madrilenos na semana passada. Um cartão vermelho para Pau Cubarsí marcou o início dessa derrota.

Mesmo assim, Yamal não pensa em desistir. O ponta-direita afirma que o Barça é um time de ponta. “Temos muitos jogadores capazes de fazer a diferença. Vamos dar tudo de nós.”

Na semana passada, Yamal foi constantemente marcado por dois defensores do Atlético. O atacante de 18 anos espera que Simeone tenha um plano de jogo diferente para terça-feira.

“Vamos ver se o Simeone me faz um favor e ousa jogar um contra um na defesa”, afirmou.

Liga dos Campeões
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR

“Não acho que tudo tenha que sair de mim na terça-feira. Mas, se for o caso, também não me importo”, concluiu Yamal.

Yamal atuou em nove partidas da Liga dos Campeões nesta temporada. Nelas, marcou cinco gols e deu quatro assistências.




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