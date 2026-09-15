No domingo, o ex-jogador do BVB deixou até mesmo o superstar Lamine Yamal em êxtase. Após uma arrancada individual brilhante, Adeyemi marcou contra o UD Levante, pouco antes do fim, o gol que definiu o 4 a 2 para o líder de LaLiga. Ele correu com a bola no pé por metade do campo, deixou primeiro dois adversários para trás e depois finalizou com frieza dentro da área contra o goleiro Mathew Ryan.

Yamal, que já havia sido substituído naquele momento, não conseguiu mais ficar sentado no banco. O campeão mundial e europeu aplaudiu freneticamente perto da linha lateral diante do golaço e da decisão definitiva desta partida.

Quem também ficou bastante impressionada com a atuação de Adeyemi foi sua esposa, Loredana. A rapper aproveitou a oportunidade e provocou nas redes sociais em direção ao arquirrival do Barça, o Real Madrid. Ela comentou uma publicação de Adeyemi no Instagram com: "140 milhões".

Uma referência óbvia ao valor de transferência ventilado, que o Real desembolsou há poucas semanas pelo ponta Yan Diomande. E enquanto o ex-jogador do Leipzig ainda enfrenta dificuldades no início em Madri e espera por sua primeira participação em gol, Adeyemi já é uma figura constante em Barcelona.

Na máquina ofensiva perfeitamente azeitada do técnico Hansi Flick (6 jogos, 6 vitórias, 26 gols marcados e 5 sofridos), ele se alterna com Anthony Gordon na linha de três ofensiva ao lado de Yamal e do capitão Raphinha. As preocupações de que o Barcelona poderia ser grande demais para o jogador de 24 anos após sua última temporada irregular em Dortmund estão se mostrando infundadas até aqui.

Adeyemi esbanja criatividade e mostra cenas espetaculares com regularidade, além de transbordar autoconfiança. Contra o Levante, por exemplo, ele tentou após um rebote uma finalização acrobática com algo parecido com uma bicicleta de calcanhar, que tinha potencial para ser o gol do mês. No entanto, sua tentativa passou rente à trave esquerda.

Quantas participações em gols Karim Adeyemi tem pelo FC Barcelona?

Adeyemi soma até aqui quatro participações diretas em gols: aos seus três gols, entre eles mais uma pintura há poucos dias na Champions League contra o Feyenoord, junta-se uma assistência. Até agora, ele entrou em campo nas seis partidas da Blaugrana.

O técnico Flick está satisfeito com seu reforço de 22 milhões de euros. "Tratava-se de encontrar o jogador cujas qualidades melhor se encaixassem no nosso futebol. Karim nos traz velocidade, movimentação, agressividade e, o mais importante, essa tranquilidade diante do gol", disse recentemente o ex-treinador do Bayern. Depois do jogo contra o Levante, ele se derreteu: "As atuações dele não me surpreendem, porque, quando está focado, é um jogador fantástico. Foi por isso que o contratamos."

Getty Images

Ele conhece Adeyemi há "muitos anos", afirmou o ex-treinador da seleção alemã. Flick, porém, também fez um alerta: "Ele não pode descansar sobre os louros e ficar feliz e relaxado. Não! Ele sempre precisa buscar mais, e é isso que eu quero ver dele."

As atuações vão levar Adeyemi de volta também à seleção? Na quinta-feira, o novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, anunciará sua primeira convocação. É bem possível que o nome do atacante do Barça esteja nela. Afinal, Klopp enfatizou em sua apresentação à DFB que os pontas devem assumir um papel decisivo sob seu comando: "Porque qualquer adversário pode fechar muito o campo. A única vantagem que se tem é por um breve momento no lado do campo. Os armadores dos tempos atuais estão pelos lados."

Quando Karim Adeyemi jogou pela última vez pela seleção da Alemanha?

O recordista de jogos pela seleção, Lothar Matthäus, de todo modo vê em sua Sky coluna em Adeyemi um forte candidato, afinal ele "floresceu" na Espanha.

Adeyemi disputou até aqui 11 partidas pela seleção (um gol). Sua última atuação foi em 13 de outubro de 2025, quando entrou aos 65 minutos na vitória por 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte, nas Eliminatórias da Copa do Mundo, sob o comando do antecessor de Klopp, Julian Nagelsmann.