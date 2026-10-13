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A jovem promessa do Barcelona Pau Cubarsi apontou seu companheiro de equipe Lamine Yamal como o melhor jogador do mundo e afirmou que o adolescente merece plenamente a Bola de Ouro. Às vésperas de uma noite europeia decisiva, o defensor ressaltou que todo o mundo do futebol já reconhece o talento geracional do ponta.

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Yamal é o favorito aos prêmios individuais

O zagueiro do Barcelona Pau Cubarsi não deixou margem para dúvidas sobre quem considera o melhor jogador do futebol mundial. Ao falar com a imprensa antes de um aguardado confronto pela Champions League, o jovem defensor declarou seu apoio a Lamine Yamal.

“Todo mundo já sabe que ele é o melhor do mundo. Embora ele mesmo diga isso, as pessoas também veem em campo. Ele merece a Bola de Ouro. Eu também poderia estar entre os candidatos por causa da Copa do Mundo e da temporada, mas levo as coisas com mais calma, enquanto ele recebe mais atenção da mídia”, disse Cubarsi, segundo o Marca. As declarações do zagueiro destacam a ascensão impressionante do ponta adolescente, que se tornou o rosto da equipe de Hansi Flick durante a recente sequência de atuações dominantes em competições nacionais e europeias.

O defensor de 19 anos também refletiu sobre sua própria evolução no elenco e reconheceu que um verão bem-sucedido mudou a forma como é visto pelos adversários. Embora seja modesto quanto às próprias chances de ganhar a Bola de Ouro em comparação com Yamal, admitiu ter percebido uma mudança no respeito que recebe em campo. Segundo Cubarsi, os atacantes agora o enfrentam com muito mais intensidade e agressividade, sinal de que ele deixou de ser apenas uma jovem promessa e passou a ser um jogador visado na defesa do Barcelona.

O desafio do caldeirão turco

A atenção imediata da equipe de Flick se volta para a Champions League e para uma difícil viagem a Istambul, onde enfrentará o Galatasaray.

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“Conhecemos as qualidades ofensivas e defensivas deles. Sabemos em que campo vamos jogar e o ambiente que se cria ali. É preciso estar atento aos pequenos detalhes. Todo mundo conhece a pressão que se sente nesse estádio. Pedri já jogou lá e me disse que é um campo que exerce pressão e é complicado. Será difícil conquistar a vitória, mas estamos ansiosos para apresentar um bom nível e manter a concentração”, explicou o espanhol.

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Não sofrer gols continua sendo o principal objetivo da defesa, algo que Cubarsi considera um desafio fundamental em partidas desse nível.

A carga de jogos e a ameaça de Osimhen

Uma das principais questões em torno do jovem defensor é sua condição física, diante do grande número de minutos que acumulou pelo clube e pela seleção.

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“Venho jogando muito, tanto na Copa do Mundo quanto no início da temporada, e sei que o treinador controla meus minutos, mas estou me cuidando muito bem e estou disposto a jogar todos os minutos, porque é disso que gosto”, afirmou. Essa disposição para competir é alimentada pelo momento da equipe, cuja dinâmica positiva ele descreveu como “imparável”. Ainda assim, alertou que cada partida apresenta novos problemas e que o time não pode se acomodar apesar da recente sequência de sucessos.

Parte desse desafio será neutralizar um talento de nível mundial como Victor Osimhen. Cubarsi lembrou que enfrentou o atacante nigeriano em sua estreia e destacou o quanto ambos evoluíram desde aquele primeiro encontro.

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Força interna e profundidade do elenco

Além das questões táticas imediatas, Cubarsi também falou sobre o retorno de Frenkie de Jong e a versatilidade que ele oferece ao elenco. Como o jogador da seleção holandesa pode recuar para o centro da defesa, a disputa por vagas continua acirrada.

“Frenkie tem um nível espetacular, especialmente na posição dele. Vai fazer uma grande temporada. Tenho certeza de que voltará com muita vontade. Vai elevar muito o nível da equipe, e é muito importante para todos que ele esteja bem”, observou Cubarsi. Essa profundidade de elenco é essencial para um clube que disputa várias competições, especialmente um que depende tanto da combinação entre jogadores experientes e atletas formados nas categorias de base. O defensor descartou qualquer preocupação com a idade do elenco e argumentou que, aos 19 anos, já adquiriu experiência suficiente para encarar jogos de muita pressão como algo normal.

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Por fim, Cubarsi tirou o foco das discussões externas, incluindo os debates sobre a arbitragem e o rival Real Madrid. Ele insistiu que o vestiário está concentrado apenas nas próprias atuações e na evolução da equipe.