Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal desfalcarão a Espanha contra a Tchéquia pela Liga das Nações por lesão e doença

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A Espanha não contará com dois de seus atacantes mais influentes no próximo jogo da Liga das Nações da Uefa contra a República Tcheca. A revelação do Barcelona Lamine Yamal e o capitão da Real Sociedad Mikel Oyarzabal foram descartados para a viagem a Praga, enquanto Luis de la Fuente lida com um elenco cada vez mais desfalcado.

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Astro do Barcelona, Yamal fica fora por problema no joelho

Yamal não viajará com a seleção espanhola para o próximo jogo pela Liga das Nações da UEFA, em Praga. O jovem jogador sente um desconforto no joelho após a vitória difícil do Barcelona sobre o Atlético de Madrid no Metropolitano. Embora a equipe de Hansi Flick tenha conquistado os três pontos graças a dois gols de Fermin Lopez, o desgaste físico da partida obrigou o ponta a adiar sua apresentação à seleção.

O departamento médico do Barcelona mantém contato constante com a comissão da seleção sobre as condições físicas do jogador de 19 anos. A decisão foi deixar Yamal na Catalunha para iniciar o tratamento, em vez de correr o risco de agravar o problema durante o voo e a partida na República Tcheca. A RFEF confirmou que a expectativa é de que ele se junte ao elenco ainda nesta semana, assim que os exames médicos indicarem melhora suficiente.

Oyarzabal enfrenta doença em San Sebastián

Para aumentar os problemas da Espanha na montagem da equipe, Oyarzabal também deve perder o confronto de quinta-feira à noite. O atacante da Sociedad foi acometido por uma doença grave com sintomas semelhantes aos da gripe, que o impediu de viajar para a Ciudad del Futbol, em Las Rozas. Oyarzabal está descansando em sua casa, em San Sebastián, enquanto os médicos da seleção monitoram diariamente sua temperatura e seu estado geral.

A RFEF divulgou um comunicado para esclarecer a situação dos dois jogadores e destacou que nenhum deles foi cortado em definitivo desta convocação. “Os dois jogadores se juntarão à concentração nos próximos dias para estarem disponíveis para enfrentar a Inglaterra no Estadio Metropolitano”, afirmou a federação, segundo o Marca.

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De la Fuente é obrigado a ajustar o elenco

As ausências de Yamal e Oyarzabal se somam a problemas anteriores na lista original anunciada por De la Fuente. O treinador já precisou buscar reforços para manter o grupo competitivo na reta final da fase de grupos da Liga das Nações. As mudanças de última hora testam a profundidade do elenco espanhol na busca por assegurar a liderança da classificação.

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Em outra medida para lidar com problemas físicos, De la Fuente convocou Jorge de Frutos para substituir o lesionado Ander Barrenetxea. O jogador do Rayo Vallecano oferece outra opção de jogo direto pelas pontas, algo que se tornou necessário diante da indisponibilidade de outros atacantes importantes. De Frutos se apresentou à concentração em Las Rozas na segunda-feira para iniciar os preparativos para a viagem a Praga.

De olho no confronto no Metropolitano

Embora a atenção esteja voltada para o compromisso imediato na República Tcheca, a seleção espanhola também administra a condição de seus principais jogadores pensando na partida seguinte. O jogo contra a Inglaterra no Metropolitano é visto como um confronto de destaque, e contar novamente com Yamal e Oyarzabal será uma prioridade. O retorno dos dois daria um grande impulso aos campeões europeus diante de sua torcida.

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As equipes médicas de Barcelona e Sociedad fornecem atualizações regulares para garantir que o retorno dos jogadores à seleção ocorra sem problemas. Por enquanto, De la Fuente terá de encontrar alternativas táticas para a partida de quinta-feira e poderá dar oportunidades a jogadores como Nico Williams ou Bryan Zaragoza para comandar o ataque na ausência dos dois titulares habituais.