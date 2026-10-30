Como revelou L'Equipe na noite de sexta-feira, Kylian Mbappe (Real Madrid), segundo colocado na classificação geral, e Lamine Yamal (FC Barcelona), terceiro, não ficaram sequer entre os dez primeiros na lista de Manos Staramopoulos.

Por isso, Mbappe e Yamal não receberam nenhum ponto da Grécia. Para Mbappe, isso foi especialmente frustrante, já que ele terminou apenas 28 pontos atrás do recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane.

O jornalista grego com direito a voto, aliás, colocou o artilheiro do Bayern de Munique apenas na sétima posição. De forma bastante surpreendente, pôs o zagueiro Willian Pacho, do PSG, em terceiro, e o lateral-esquerdo Marc Cucurella, do Real Madrid, em quarto, à frente de Kane e também de Mbappe e Yamal.

Bola de Ouro: jornalista da Ucrânia também deixa Mbappe fora do top 10

Na Bola de Ouro, o júri é formado por 100 jornalistas, um de cada um dos 100 países mais bem colocados no ranking mundial da Fifa. Cada jornalista monta sua lista pessoal dos dez melhores entre os 30 jogadores indicados, que recebem de 15 pontos pelo primeiro lugar a um ponto pelo décimo.

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O jornalista da Ucrânia também apresentou um top 10 surpreendente. Igor Linnyk colocou Kane apenas em nono e Yamal em sétimo. Mbappe, por sua vez, também ficou completamente fora dos dez primeiros em sua lista e não recebeu nenhum ponto. Já a joia da defesa do Barcelona, Pau Cubarsi, ficou em segundo na votação do jornalista ucraniano.

Kane recebeu a Bola de Ouro na noite de segunda-feira, na cerimônia de premiação em Londres. Atrás de Mbappe e Yamal, Rodri (FC Barcelona) ficou em quarto, enquanto Lionel Messi (Inter Miami), oito vezes vencedor do prêmio, terminou em quinto graças às suas grandes atuações pela Argentina na Copa do Mundo do verão passado.