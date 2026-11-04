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Lamine Yamal continua a reescrever os livros de história. Com seu gol mais recente contra o Aston Villa, tornou-se o adolescente com mais gols na história da Champions League. A sensação do Barcelona superou oficialmente um prestigiado recorde europeu que pertencia ao atacante do Real Madrid Kylian Mbappe.

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Yamal reescreve a história europeia

O astro do Barcelona Yamal fez história contra o Aston Villa na noite de terça-feira, ao se tornar oficialmente o jogador com mais gols antes dos 20 anos na história da Champions League.

Seu gol decisivo elevou para 14 o total de gols que marcou na carreira pela principal competição de clubes da Europa. O camisa 10 do Barcelona segue consolidando seu status de um dos talentos ofensivos mais empolgantes do futebol mundial na atualidade.

À frente de um astro do Real Madrid

Ao balançar as redes no confronto contra o Aston Villa, Yamal superou oficialmente a marca de Mbappe. O atual atacante do Real Madrid havia marcado 13 gols na competição enquanto ainda era adolescente e jogava na França.

Yamal já havia dado sinais de que poderia entrar para a história ao igualar Mbappe, marcando dez gols na Champions League antes de completar 19 anos. Agora, o veloz ponta do Barcelona ocupa sozinho o topo da lista de adolescentes com mais gols na competição.

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Uma ascensão rápida ao topo

O novo recorde de Yamal é ainda mais impressionante diante de sua rápida e incessante ascensão no cenário europeu. O adolescente espanhol precisou de apenas 37 partidas na Champions League para chegar aos 14 gols na competição.

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Ele se adaptou sem dificuldades ao futebol europeu profissional e rapidamente se tornou uma peça indispensável do ataque do Barcelona. O jovem tem brilhado de forma consistente nos maiores palcos, mostrando que seu talento também faz a diferença contra adversários da elite continental.

Ampliando seu legado europeu

Talvez o mais preocupante para os rivais europeus do Barcelona seja que Yamal ainda tem muito tempo para ampliar consideravelmente seu novo recorde. O ponta só completará 20 anos em julho do ano que vem, o que lhe dá muitas oportunidades na temporada atual para aumentar seu número de gols.

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Yamal agora voltará suas atenções aos próximos compromissos de sua equipe em competições nacionais e europeias. Ele buscará levar o Barcelona mais longe no torneio e, ao mesmo tempo, deixar seu recorde de gols como adolescente fora do alcance das gerações futuras.