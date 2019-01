"Lamento por quem descobriu Benzema na última semana", ironiza Solari

Treinador é sagaz ao elogiar a atuação do atacante, autor de dois gols diante do Girona na partida que colocou o Real nas semifinais

Os tempos das 'vacas magras' parecem ter ficado no passado de Karim Benzema, que teve outra grande atuação na frente do gol e ajudou a garantir a vitória do Real Madrid sobre o Girona por 3 a 1, pela Copa do Rei, nesta quinta-feira (31). O francês, que vinha de uma sequência pouco efetiva entre novembro e janeiro, marcou mais duas vezes hoje e fez a alegria do técnico Santiago Solari, que aproveitou pra alfinetar os críticos após a partida.

Com a classificação garantida, o argentino fez questão de 'apresentar' seu artilheiro àqueles que duvidavam de sua competência.

"Eu só posso lamentar pelas pessoas que se desencontraram com Benzema esse tempo todo", disse em coletiva de imprensa. "E aqueles que o descobriram só semana passada, ainda têm tempo."

Depois de alguns resultados ruins na virada do ano, o Real conseguiu engatar sua quarta vitória consecutiva em 2019, mas o técnico não quer ouvir falar em 'volta' dos Blancos.

"O Real Madrid sempre está aí, você sempre pode contar com ele", prosseguiu. "Esse espírito competitivo que leva a equipe faz dela um grupo de guerreiros e vencedores. Nosso desafio agora é seguir fazendo da mesma forma."

Os madrilenhos irão conhecer o adversário das semifinais da Copa do Rei no sorteio desta sexta-feira (1), mas antes disso voltam suas atenções a La Liga: no domingo (3), Benzema e cia. encaram o Alavés a partir das 17h45 (horário de Brasília), também no Santiago Bernabéu.

Confira outros tópicos abordados por Solari:

Volta de Bale

"Os jogadores que sofrem lesões precisam encontrar seu ritmo. No momento estão todos recuperados, e a verdade é que mais substituições no futebol seria algo muito bom. Não só as três, porque gostaria de ver todos em campo."

Adversário nas semifinais

"Somos quatro grandes equipes, e as duas semifinais serão muito bonitas de se ver. Vamos encarar quem for com esperança e entusiasmo."

Um El Clásico, talvez?

"Essa é uma hipótese que veremos amanhã, o que vai acontecer. Agora as competições começam a se misturar, mas é normal se queremos brigar por tudo. Por isso é importante poder contar com todos os jogadores."

Vencer o Triplete?

"Vamos brigar em todas as frentes, e os jogadores sabem disso mais do que eu. É a marca registrada deste clube, competimos por tudo."