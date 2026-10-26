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Gian Piero Gasperini comentou a repercussão do emocionante empate da Roma por 3 a 3 com o Napoli, abordando especificamente as notícias envolvendo Massimiliano Allegri. O técnico da Roma também demonstrou otimismo em relação às opções do elenco antes do confronto de terça-feira contra o Cagliari, pela Serie A.

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Gasperini questiona relatos sobre o túnel

O empate agitado da Roma por 3 a 3 com o Napoli teve como principal assunto após o jogo a conduta do técnico adversário, Massimiliano Allegri. O treinador do Napoli foi expulso nos minutos finais da partida, após o gol de empate de Leonardo Balerdi, e posteriormente recebeu uma suspensão de dois jogos à beira do campo. Pouco depois do apito final, surgiram relatos de que Allegri teria continuado a protestar na área do túnel, supostamente fazendo comentários incisivos sobre a classificação da Roma para a Champions League na temporada passada.

Segundo o TuttoMercatoWeb, Gasperini manteve a calma ao responder diretamente às alegações de que Allegri havia gritado que a Roma recebera de presente uma vaga em uma competição europeia. Ele disse aos jornalistas: “Eu não ouvi isso, vocês é que relataram. Os números são a soma de tudo o que fizemos no ano passado. Não li nenhum comentário sobre isso, o que certamente foi lamentável.”

Dybala pode reforçar a Roma contra o Cagliari

Deixando de lado a polêmica disciplinar, Gasperini deu uma atualização positiva sobre as condições físicas do atacante Paulo Dybala. O meia-atacante argentino, que disputou oito partidas em todas as competições nesta temporada e deu quatro assistências, perdeu os últimos três jogos da Roma por causa de problemas na panturrilha.

“Em termos de recuperação, o único que talvez tenha condições de voltar é Dybala. Vamos fazer alguns testes nesta tarde para ver se podemos contar com ele no banco”, explicou Gasperini aos jornalistas presentes. “Isso, por si só, já seria positivo. Estou muito confiante.” O treinador também avalia se fará mudanças em outros setores do time titular, incluindo possíveis avaliações de Manu Kone e Mile Svilar, já que o curto intervalo entre as partidas exige cuidado com as condições físicas dos jogadores.

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Rodízio tático e profundidade do elenco

Com o empate recente, a Roma chegou a 18 pontos, subiu para o terceiro lugar na classificação da Serie A e ficou a quatro pontos da líder Inter. Com o jogo contra o Cagliari se aproximando, Gasperini enfrenta as dúvidas na escalação comuns às equipes que disputam as primeiras posições da tabela.

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Ao falar sobre suas escolhas para a equipe, o técnico da Roma acrescentou: “Em termos de rodízio, hoje é o nosso primeiro treino e já é véspera do jogo, então terei de decidir hoje. Provavelmente sim, mas veremos com base na nossa avaliação do adversário. Temos um elenco que permite fazer um bom rodízio.”

Em busca de ampliar a invencibilidade

A Roma vive uma excelente fase e está invicta há 15 partidas na Serie A. A sequência começou no início de abril e representa um dos períodos de maior regularidade da história recente do clube. Gasperini atribuiu essa estabilidade à cultura do vestiário e ao apoio da diretoria do clube, que incentiva seus jogadores a assumir riscos e jogar de forma ofensiva.

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“Temos continuidade e precisamos seguir em frente”, concluiu o treinador. “Nosso objetivo é continuar melhorando, e nunca há um limite. Conseguimos repetir em campo o que queremos fazer, e isso vem nos trazendo resultados ao longo do tempo. Continuamos a encarar os jogos da mesma maneira. Nosso elenco está evoluindo e temos um clube que nos incentiva a ser proativos e corajosos.”