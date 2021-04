Lamela vira vilão da torcida do Tottenham após empate com Newcastle: "Esse cara é um palhaço"

Argentino teve chance de garantir triunfo fora de casa, mas estragou contra-ataque

O Tottenham teve neste domingo uma oportunidade de ouro de entrar na zona de classificação à próxima Liga dos Campeões, mas volta para Londres com apenas um ponto. A equipe de José Mourinho vencia o Newcastle pela Premier League de virada por 2 a 1, cedeu o empate nos minutos finais e está na quinta posição. E a torcida dos Spurs escolheu o culpado: Erik Lamela.

Quando o Tottenham estava em vantagem no placar, o argentino puxou contra-ataque e tinha a possibilidade de tocar para Heung-min Son, mas prendeu a bola. Quando passou para Harry Kane, a marcação do Newcastle já havia se recomposto, e o lance terminou com chute para fora. Instantes depois, os donos da casa buscaram o empate com gol de Joseph Willock.

"Por que um jogador como Lamela ainda joga no Tottenham?", reclamou um torcedor no Twitter. "Esse cara é um palhaço, sempre foi e sempre vai ser", disparou outro.

O tropeço fora de casa contra o Newcastle foi o primeiro jogo do argentino desde o clássico contra o Arsenal, em que marcou um gol antológico de letra. O duelo, porém, não terminou com muita alegria, já que os Gunners viraram, e Lamela foi expulso.

Um triunfo neste domingo seria fundamental para as pretensões do Tottenham, já que rivais como Chelsea e Leicester tropeçaram, enquanto o Liverpool superou o Arsenal fora de casa. Além disso, a sequência para os comandados de José Mourinho é dura: jogos contra Manchester United (em casa) e Everton fora). Os três pontos, porém, caíram nos pés do jogador errado.

Confira as "cornetadas" contra Erik Lamela:

"Quem o Lamela pensa que é quando tem a bola"

who lamela thinks he is when he’s got the ball pic.twitter.com/W803GimBYp — Jinu🇰🇷🇮🇹 (@JinuPaark) April 4, 2021

"Não sei or que um jogador como Lamela ainda joga no Tottenham"

I don't know why a player like lamela is still playing at Tottenham? pic.twitter.com/PMtMnKlm2A — FPL M.Girl 🇲🇦 (@fpl_M_girl) April 4, 2021

"Lamela está nos custando na hora H há sete anos. Não sabe quando soltar a bola"

Lamela has been costing us on the break for 7 years. Doesn’t know when to release it — JessWardWords (@WordsJess) April 4, 2021

"Um minuto depois disso, o Newcastle empatou. A história da nossa temporada"

A minute after this, Newcastle levelled.



Story of our season. pic.twitter.com/LqYoml3wD2 — Joey🕊 (@JoeyTHFC) April 4, 2021

"Lamela tinha que passar para o Son. Não tenho ideia de por que não passou? Aí eles atacam do outro lado e marcam. Esse cara é um palhaço, sempre foi e sempre vai ser"