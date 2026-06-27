Lam: Jogador do Bayern deve ficar no banco... e Kimmich está na posição errada

Philipp Lahm, ex-capitão da seleção alemã, manifestou sua convicção de que é necessário fazer uma mudança na escalação titular das “Máquinas” durante sua campanha na Copa do Mundo de 2026, pedindo que Alexander Pavlović seja retirado da equipe titular e que Joshua Kimmich retorne ao meio-campo.

Lahm disse, em declarações à revista alemã “Kicker”: “O meio-campo esteve particularmente instável... Alexander Pavlović não me convenceu de verdade neste torneio. Notei um número enorme de perdas de bola em situações simples. Além disso, ele não ocupa as melhores posições em campo”.

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E continuou: “Por isso, acho que Joshua Kimmich deve jogar no meio-campo. Ele atua nessa posição no mais alto nível há cerca de dez anos, tanto pela seleção quanto pelo Bayern de Munique... Ele dará mais estabilidade à equipe, e seu potencial ficará mais evidente. Ele pode ajudar na defesa e também contribuir no ataque com seus passes longos”.

O ex-lateral-direito do Bayern de Munique completou: “Félix Nemisha é a opção mais adequada ao lado de Kimmich, neste momento. Por isso, Pavlović deve sair da escalação titular”.

Lam concluiu dizendo: “Eu escalaria Valdemar Anton na lateral direita e Kimmich no meio-campo... Colocar Kimmich como lateral não faz justiça ao seu potencial. Sua liderança e seus pontos fortes são necessários no meio-campo”.

A Alemanha perdeu sua última partida da fase de grupos para o Equador (2 a 1), depois de já ter garantido sua classificação para as oitavas de final, onde enfrentará o Paraguai na noite da próxima segunda-feira.